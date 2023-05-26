人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）今年以来，税务部门认真落实党中央、国务院部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策及相关政策，确保政策红利精准直达经营主体。据国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼在新闻发布会上介绍，今年1至4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，有力减轻了经营主体负担。

据介绍，分政策看，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1038亿元，惠及2211万户纳税人；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税400亿元，惠及483万户纳税人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费521亿元，惠及1434万户缴费人；小微企业减征所得税政策新增减税473亿元，惠及412万户纳税人；新能源汽车免征车辆购置税政策新增减税290亿元，惠及166万辆汽车的购买者。

分经济类型看，包括民营企业和个体经营户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费超过3393亿元，占比超七成，受益最大。在民营经济各行业中，制造业和批发零售业占比最多，累计新增减税降费及退税缓费1629亿元，占比48%。在民营经济各类主体中，小微企业优惠力度最大，累计新增减税降费及退税缓费1958亿元，占比57.7%。

针对人民网记者提出的“税务部门采取哪些措施保障延续优化的税费优惠政策落地见效”一问题，国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，为坚决贯彻党中央、国务院决策部署，推动政策红利精准高效直达经营主体，税务部门以开展主题教育为契机，把落实税费优惠政策作为重大政治任务，既加力政策解读辅导、精准送政策上门，又简化办理、让政策享受提速，还主动征集问题、关注诉求，积极提升响应质效，有力保障税费政策落准落稳、落地见效。

(责编：乔业琼、吕骞)

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