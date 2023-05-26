人民网北京5月26日电 （焦磊）作为对健康有益的活性微生物，益生菌具有调节人体稳态、增强机体免疫功能、维持人体健康等功能。从全球来看，亚洲、欧洲与北美是全球益生菌市场的集中区域。我国益生菌产业起步相对较晚，国内厂商市场占有率较低，如何加速推动益生菌行业国产替代，提升中国益生菌行业核心竞争力，成为行业聚焦的重点。

业内分析认为，益生菌行业发展已进入新阶段：1.0时代（2019年以前），国内以进口益生菌成品和加工乳制品为主，功能和应用场景单一；益生菌2.0时代（2019年底至2021年），我国加快引进国外菌株加工产品；来到益生菌3.0时代（2022年以后），消费者个性化和功能明确的需求成为益生菌行业国产替代的新机遇。

日前，中科微智创始人、首席科学家、中科院博士、中国肠道大会智库专家段云峰博士在中国肠道大会上表示，随着国内对益生菌研究不断深入，益生菌应用日益广泛，在下游需求的拉动下，我国的益生菌市场规模保持稳健增长态势。段云峰认为，消费者多维度需求将推动个性化、差异化和明确的功能成为行业未来发展趋势，例如，除了传统的解决肠胃问题外，目前，行业也有围绕免疫调节、情绪调控和女性健康等方面的研究和应用，中科微智的细分赛道聚焦在以母乳源菌株解决儿童生长发育过程中的身高和骨健康问题、孤独症、多动症和过敏等问题。

平安证券研报分析指出，2017 年我国益生菌市场规模为 553 亿元，预计 2022 年将达到 1065 亿元，近五年的增长率均在10%以上。然而，围绕益生菌在儿童领域的研究属于尖端科学，益生菌菌粉市场品牌优势突出，我国益生菌原料菌粉目前以进口菌粉为主，特别是用于儿童的菌粉。国内益生菌企业研发的菌种主要分离自中国人的肠道菌群和中国传统的发酵食品，所以更适合中国人肠道菌群特点，国产原料菌粉有望凭借这一优势逐渐取代进口益生菌菌种。段云峰介绍，益生菌菌株是益生菌行业上游竞争的核心，目前我国益生菌上游市场主要份额仍归属于国外企业。因此，中科微智从创立之初就重视核心菌株研发，创立了“菌肠脑轴实验室”，并拥有独立自主的核心菌株研发能力和中华母乳源菌库资源。

从应用端来看，当前，国内益生菌主要应用于乳制品、药品、保健品、动物用益生菌等领域。根据中国保健品协会数据，其中 72.40% 的益生菌应用于乳制品，10% 的益生菌应用于动物用益生菌领域，9.45% 的益生菌应用于药品、冲剂，6.5% 的益生菌应用于保健品领域。

段云峰认为，益生菌行业加速国产替代的关键在于加速核心菌株的研发和临床应用转化。同时，要差异化打造独具特色的产业应用。“希望通过全球首个自动化高通量活菌单细胞筛选厌氧平台、基于拉曼光谱的活菌鉴定筛选系统等，实现高效能的活菌制剂应用转化。持续筛选靶向‘菌肠脑轴’的‘母乳菌’，通过严格的临床研究验证，最终，服务于人类健康。目前，我们研发的核心菌株动物双歧杆菌乳亚种BL11被科技部科学成果评价部门评为创新性产品，此外，动物双歧杆菌乳亚种BL11和罗伊氏粘液乳杆菌LR99 均获得国家发明专利，其以活菌制剂或活体生物药（LBP）形式进行的更多维度的临床实验也已开展。”段云峰表示，企业将持续专注于儿童生长发育领域，致力于筛选真正好的微生物用于改善人体健康。

(责编：王仁宏、吕骞)

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