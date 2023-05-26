人民网记者 杜燕飞

初夏时节，国家能源集团港口公司黄骅港务的装船码头上海风阵阵，乌黑油亮的煤炭随着各项作业引导各归其位，成为一道独特的风景。地处渤海湾穹顶的地理优势，让黄骅港成为陕西、内蒙古煤炭外运陆运距离最短的港口，也成为我国西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口。

目前，黄骅港务已建成17个煤炭泊位、4个散杂货泊位、1个油品泊位。在这里，每年有2亿多吨煤炭下水起航，运往全国各地，保障国家能源安全。2022年黄骅港完成煤炭吞吐量2.05亿吨，连续4年煤炭吞吐量居全国港口首位。截至2022年底，黄骅港已累计完成煤炭下水量超25亿吨。

国家能源集团党组书记、董事长刘国跃日前在党组理论学习中心组学习（扩大）会上表示，要更好地发挥科技创新作用，强化企业创新主体地位，坚决做好煤炭这篇大文章和煤电大事，以煤炭为“锚”做好保供稳价，全力做好迎峰度夏等重要时段电力保供，全力以赴保障能源安全。

以科技建设绿色港口

在人们的印象中，粉尘与煤港相伴相生。但当记者走进黄骅港这座专业化煤炭大港时，映入眼帘的是“港在海中建，人在画中行”的优美画卷。

不远处，一列运煤专列抵达港口，长长的车厢被定位车牵引至入港第一站——翻车机房。走进翻车机房，只见翻车机张开“怀抱”，一次“抱”住4节车厢，20秒内整体翻转约160度。随着煤炭倾泻进地下料仓，翻车机两侧喷出细密水雾，迅速抑制住翻腾欲起的煤尘。仅仅数秒，320吨的煤炭便卸载完毕，而作业区外依旧洁净如初。

国家能源集团黄骅港翻车机正在将火车上的煤炭翻卸下来。受访者供图

“真正确保全流程抑尘效果的技术是在煤炭进入漏斗后，我们自主研发的本质长效抑尘系统，在翻车机卸煤过程中进行分层洒水，实现粉尘颗粒的有效附着，使煤尘固化，实现了运输、堆存、装船作业全过程粉尘控制。”黄骅港务环境保护部相关负责人表示，在黄骅港，还有皮带机洗带装置、煤制饼、污水处理等一系列技术，实施“翻、堆、转”一整套粉尘治理工程，有效治理了生产现场粉尘排放和煤泥、煤污水无序排放的问题，从源头上抑制煤尘产生；建有48座筒仓储存煤炭，形成最多可储存144万吨的世界最大储煤筒仓群，避免了堆取料作业过程产生扬尘。

在治理煤尘污染的同时，记者了解到，黄骅港还做好节水文章，通过过滤储存压舱水、净化煤污水、承接“天上水”，打造“三湖两湿地”，实现水资源的科学储存、运用，港区内“三湖两湿地”相互联通，可实现逐级沉淀、平衡存水、循环用水。同时，把这些水逐步回用到生产中，生产用淡水超九成实现了自给自足。

与此同时，黄骅港推进岸电项目建设，实现码头泊位全覆盖；与专业化单位合作开发光伏发电、“绿港氢城”项目，提升新能源在煤港的应用水平，全方面打造绿色港口。

以创新打造智慧港口

记者了解到，黄骅港每天进出港煤炭分别在60万吨左右，与之对应的堆存能力只有460万吨，这对周转率提出了很高的要求，如遇大风大雾等特殊天气，海上交通封航管制，就有可能造成火车进不来、船舶出不去，加强港口智能化改造、提升作业效率和煤炭周转率势在必行。

“我们组织技术力量，联合科研院所和高科技公司进行联合攻关，最终于2016年底完成堆场智能化改造项目，并于2017初在全港口推广，3个堆场27台堆场设备实现了自动化运行。”黄骅港务信息中心有关负责人介绍，项目实施后，现场用工量相比过去减少了62%，港区堆存能力提升了10%。

国家能源集团黄骅港煤堆场堆料机正在作业。受访者供图

在这之后，黄骅港搭建5G网络技术创新平台，实现作业区域5G网络全覆盖；完成北斗定位系统转换，涵盖公司40台单机设备，精度达1厘米以内，保障了设备自动化作业的控制精准度和安全性，于2020年4月打通了智能化作业最后一个环节——装船机智能化作业，2021年黄骅港煤炭作业实现全流程智能化。

“为实现装船机智能化作业，我们利用船舶机械图纸，对船舶进行建模，同时研发便携式位姿测量仪，测量船舶特征点位置与船体姿态数据，实现船体坐标系与码头坐标系的相互转换，准确获取船舶舱口与障碍物的数据，再通过路径规划与轨迹控制等算法，实现了装船机的自动化运行。”黄骅港务信息中心有关负责人介绍。

当前，黄骅港运用人工智能、云计算、大数据、5G、物联网等创新技术，建立起适用于煤炭港口的智能化生产调度模式，通过搭建港口大数据管控平台，实现港口资源高效整合，开启了由智能港口向智慧港口迈进的新征程。

“路港航”一体化协同发展

据了解，国家能源集团在黄骅港区域有朔黄铁路、黄骅港务和航运公司，“一体化”各单位构成高效集疏运体系大格局，协同联动，打通煤炭运输最后一公里，确保能源输运大动脉安全畅通。

我国西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口黄骅港。受访者供图

在这其中，数字化智慧化建设发挥着重要作用。2022年3月，朔黄铁路在黄骅港车站实施智能调车示范应用项目，通过新建智能调度与控制系统，可以达到作业计划自动编制，接发列车、调车作业进路智能运算和自动排列。试运行期间，车站整体运输效率提升了20%。

“我们通过建立大数据中心和智能调度平台，将港务、运销等多家单位的生产系统有效整合，达到了各项生产数据信息实时互联互通、精准交互的效果，为生产计划制定、智能协同提供了数据支撑，实现‘路港’生产一体化运作。”朔黄铁路相关部门负责人表示。

与此同时，朔黄铁路与黄骅港务建立“路港”无缝衔接模式，及时调整到港车流，沟通港方调整垛位，优化卸车流程，提升接卸效率。

“‘煤电化路港航’全产业链一体化是集团公司的生产运营模式、独特优势和核心竞争力，也是国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力的重要体现。”刘国跃表示，港口以及铁路和航运是支撑国民经济发展的重要基础性设施，也是集团公司一体化产业链上的重要环节，对于提升集团公司能源保供能力具有重要意义。要以港口铁路枢纽为支点，加快向区域市场延展、向海外市场延伸，打造多功能、综合性、现代化的世界一流能源运输大通道，推动一体化运营体系向平台型、网格化、开放式转变，助力国内国际双循环。

(责编：王仁宏、吕骞)

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