市场监管总局修订出台《合同行政监督管理办法》 7月1日起正式施行
2023年05月26日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，在民法典颁布三周年之际，为更好履行民法典赋予的职责，维护市场经济秩序，保护国家利益、社会公共利益和消费者合法权益，结合近年来合同行政监管的新形势、新情况、新问题，市场监管总局修订出台了《合同行政监督管理办法》，将于2023年7月1日起正式施行。
据介绍，《合同行政监督管理办法》坚持监管与指导相结合、强制性执法与柔性监管相结合的原则，以合同行政监管这一“小切口”，谋划维护社会经济秩序和消费者合法权益的“大文章”，重点从以下方面入手，进一步夯实合同行政监管的法治基础：
一是加强对利用合同扰乱市场秩序，危害国家利益、社会公共利益行为的监管。列明虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同，以恶意串通、贿赂、胁迫等手段订立合同等禁止情形，切实维护市场秩序。
二是加强对格式条款的规制。禁止经营者利用格式条款作出减轻或者免除自身责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权益的规定，要求经营者在使用格式条款时应当以显著方式提请消费者注意，切实保障消费者的知情权、自主选择权等权益。
三是加强行政指导。针对特定行业或者领域，市场监管部门可以联合有关部门制定合同示范文本，供社会公众免费阅览、下载和参照使用。
四是明确有关合同违法行为的查处方式和法律责任，加大违法行为惩戒力度。
市场监管总局有关负责人表示，市场监管总局将以《合同行政监督管理办法》出台为契机，加强合同行政监管执法，加大合同示范文本制定和推广力度，防范和纠正不公平的合同格式条款，增强合同当事人的守法意识，切实维护市场秩序和消费者合法权益。
(责编：杨曦、吕骞)
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