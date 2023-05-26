日前，在2023脱贫地区农副产品产销对接会上，中国物品编码中心与中国供销电子商务有限公司签署脱贫地区农副产品网络销售平台（832平台）项目战略合作协议，通过标准化的商品条码来促进我国脱贫地区农副产品数字化转型，加强标准化商品信息的资源共享，推进数据互联互通和深度应用，有效提升了脱贫农副产品生产—流通—使用全过程、跨区域协同管理。

“未来脱贫地区农副产品与市场能够实现全面接轨，通过简单的‘扫码’动作就能看到产品从原料到销售的前世今生，实现认证商品市场化、国际化流通，实现脱贫地区农副产品信息的线上互通互联”。832平台相关负责人表示，脱贫地区农副产品“双实认证”，是为保证脱贫地区农副产品的原产地、帮扶属性、产品品质和质价相符而设立的产品认证体系。中国物品编码中心的参与加快了商品标准化进程，规范了商品标准和溯源管理，为“832平台”建立认证商品的数字化商品库提供了有力的支撑。

中国物品编码中心相关负责人介绍，在“数字化转型”这一阶段，该中心针对脱贫地区开展精准帮扶，以商品条码为抓手，通过鼓励、推动农副产品赋码，加强标准化商品信息资源共享，实现从生产到销售全过程的数字化管理，降低成本，提高效率，增强市场竞争力，有效促进乡村振兴和脱贫地区经济发展。

此外，中国物品编码中心和中国供销电子商务有限公司还积极探索物品编码技术应用在脱贫产品上的实践。双方通过共同研究和开展商品二维码、商品源数据等编码标准和技术在领域内的开发和试点，推动脱贫地区农副产品全程追溯和监管、高质量商品档案、扩展包装、交付履约、物流可视化、全渠道协作等应用场景的实现，将在畅通农副产品销售渠道、促进脱贫地区特色产业发展、助力脱贫群众持续稳定增收等方面发挥积极作用。

(责编：董童、李源)

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