人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，国家发展改革委农村经济司司长吴晓表示，党的十八大以来，我国加快推进大中型灌区建设和改造，累计恢复和新增灌溉面积达到了6000万亩，改善灌溉面积近3亿亩，全国农田有效灌溉面积从9.37亿亩增加到10.44亿亩，新增粮食综合生产能力约600亿斤。

吴晓介绍，灌区工程是发展农业灌溉、保障粮食生产的重要基础设施。现阶段，我国农田灌溉面积占耕地总面积的54%，生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

吴晓介绍，《国家水网建设规划纲要》围绕保障粮食和重要农产品的稳定供给进行了统筹谋划，以充分发挥国家水网建设在夯实农田灌溉基础、保障粮食生产安全方面的重要作用。主要有以下三个方面举措：

一是优化水资源总体配置格局。《规划纲要》从全局高度通盘优化水资源配置的总体格局，促进水资源在时间层面以丰补枯、跨期平衡，在空间层面南北调配、东西互济，有效增加农业灌溉水量和面积，切实提升灌溉水源保障程度，促进地尽其力、水尽其用。

二是加快推进大中型灌区续建配套和现代化改造。目前，全国已建大中型灌区共7330座，是全国粮、棉、油生产的主力军，在农业强国建设中发挥着重要支撑作用。“十四五”期间，中央预算内投资重点支持开展120多处大型灌区续建配套和现代化改造，项目完成后，预计可新增和改善灌溉面积约8800万亩，新增年节水能力约70亿立方米。

三是新建一批现代化灌区。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，结合国家骨干网水源工程和输配水工程，新建一批节水型、生态型灌区，同步开展灌排骨干工程和田间配套工程建设，优先将大型灌区建成高标准农田，使更多的农田从“望天收”转变为旱涝保收、稳产高产。同时，持续深化农业水价综合改革，加强灌区标准化现代化管理，提高灌排工程运行管护水平和服务能力，促进灌区工程长期稳定发挥效益。

(责编：王仁宏、吕骞)

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