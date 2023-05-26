人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委：加快推进大中型灌区建设 累计改善灌溉面积近3亿亩

2023年05月26日17:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，国家发展改革委农村经济司司长吴晓表示，党的十八大以来，我国加快推进大中型灌区建设和改造，累计恢复和新增灌溉面积达到了6000万亩，改善灌溉面积近3亿亩，全国农田有效灌溉面积从9.37亿亩增加到10.44亿亩，新增粮食综合生产能力约600亿斤。

吴晓介绍，灌区工程是发展农业灌溉、保障粮食生产的重要基础设施。现阶段，我国农田灌溉面积占耕地总面积的54%，生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

吴晓介绍，《国家水网建设规划纲要》围绕保障粮食和重要农产品的稳定供给进行了统筹谋划，以充分发挥国家水网建设在夯实农田灌溉基础、保障粮食生产安全方面的重要作用。主要有以下三个方面举措：

一是优化水资源总体配置格局。《规划纲要》从全局高度通盘优化水资源配置的总体格局，促进水资源在时间层面以丰补枯、跨期平衡，在空间层面南北调配、东西互济，有效增加农业灌溉水量和面积，切实提升灌溉水源保障程度，促进地尽其力、水尽其用。

二是加快推进大中型灌区续建配套和现代化改造。目前，全国已建大中型灌区共7330座，是全国粮、棉、油生产的主力军，在农业强国建设中发挥着重要支撑作用。“十四五”期间，中央预算内投资重点支持开展120多处大型灌区续建配套和现代化改造，项目完成后，预计可新增和改善灌溉面积约8800万亩，新增年节水能力约70亿立方米。

三是新建一批现代化灌区。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，结合国家骨干网水源工程和输配水工程，新建一批节水型、生态型灌区，同步开展灌排骨干工程和田间配套工程建设，优先将大型灌区建成高标准农田，使更多的农田从“望天收”转变为旱涝保收、稳产高产。同时，持续深化农业水价综合改革，加强灌区标准化现代化管理，提高灌排工程运行管护水平和服务能力，促进灌区工程长期稳定发挥效益。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：到2035年基本形成国家水网总体格局
　　人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，水利部部长李国英表示，要加快构建国家水网是党中央作出的重大战略部署，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。…
水利部：国家水网建设进一步提速 今年以来15项水网工程开工建设
　　人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，水利部副部长王道席介绍，今年以来，国家水网建设进一步提速，引江济淮二期、引汉济渭二期等重大引调水工程加快建设，西藏拉萨旁多引水、福建金门供水水源保障、四川向家坝一期二步等15项水网工程开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部