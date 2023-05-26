2023中国国际大数据产业博览会领先科技成果发布会26日在贵州省贵阳市举行，会上公布了20项领先科技成果以及51项优秀科技成果。

图为领先科技成果发布会现场。新华社记者向定杰 摄

记者了解到，领先科技成果发布旨在展现全世界大数据领域的最新科技成果，彰显大数据领域从业者的智慧和贡献，获得了国家科学技术奖励工作办公室批准，是国内重要的大数据领域社会科技奖励。

据组委会介绍，2023数博会领先科技成果征集于今年2月启动，共有来自国内外高校、科研机构、科技企业的357项优秀成果参与申报，涵盖大数据、人工智能、区块链、云计算、5G、互联网、物联网、数据安全等领域。

在评审环节，由院士领衔、近三十位国内大数据领域专家组成的评审专家委员会，根据科学性、创新性、前瞻性、引导性等指标进行评分，最终评选结果代表了近年来国内外大数据领域前沿的科技成果，不仅技术领先，而且拥有广阔应用前景。

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，本届数博会为优秀科技成果提供推介发布的舞台、应用合作的平台，将切实推动成果的转化与应用，助力大数据前沿技术与实体经济融合，赋能实体经济发展。（记者向定杰）

(责编：袁勃、胡永秋)

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