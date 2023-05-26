新华社北京5月26日电 题：税惠减负成效如何？便民办税将推哪些新举措？——国家税务总局回应近期税收热点问题

新华社记者王雨萧、韩佳诺

税收是经济运行的“晴雨表”。今年以来，各类税费优惠政策对经营主体减负情况如何？便民办税缴费将推出哪些新措施？如何更好规范税收经济秩序，防止政策红利落入不法分子腰包？国家税务总局26日举行新闻发布会对近期税收热点问题进行回应。

前4个月新增减税降费及退税缓费4689亿元

国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼介绍，今年1至4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，有力减轻了经营主体负担。

荣海楼说，具体来看，包括民营企业和个体经营户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费超过3393亿元，占比超七成，受益最大。在民营经济各行业中，制造业和批发零售业占比最多，累计新增减税降费及退税缓费1629亿元，占比48%。在民营经济各类主体中，小微企业优惠力度最大，累计新增减税降费及退税缓费1958亿元，占比57.7%。

国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，聚焦纳税人缴费人关注的热点问题，税务部门第一时间梳理制发政策指引，录制税务讲堂等政策讲解视频，并及时升级改进税收征管信息系统，主动问计问需，畅通与基层税务机关的信息反馈机制，确保各项税费优惠政策精准高效落实到位。

“便民办税春风行动”将再推19条措施

今年以来，税务部门以开展主题教育为契机，先后推出三批62条便民办税举措，助力税费优惠政策落实落细，持续提高办税缴费便利度。国家税务总局纳税服务司司长沈新国说，为了更好推进办实事、解民忧，税务部门将于近日推出今年“便民办税春风行动”第四批19条措施。

沈新国进一步介绍，比如，聚焦跨境经营者的办税缴费需求，推出优化“一带一路”相关税收政策资讯服务、持续更新“走出去”纳税人投资税收指南等措施；聚焦纳税人缴费人对减少数据填报、优化线上办税体验等需求，推出“非居民跨境双语办税”“新办智能开业试点”“简易确认式申报试点”“优良信用者试行按需开票”四个创新服务场景等。

沈新国介绍，今年以来，税务系统开展各类税收宣传辅导活动，3月以来开展可视答疑试点，共组织开展可视答疑超300场，累计回答问题2.13万条。同时，联合全国工商联连续第三年开展“春雨润苗”专项行动，为小微经营主体提供税费政策支持和创新服务举措。在社保费缴纳方面，推行社保经办和缴费业务线上“一网通办”、线下“一厅联办”，目前已有26个省市提供社保经办和缴费业务线上“一网通办”服务。

持续打击各类涉税违法行为

确保各项优惠政策直达快享、落实落细的同时，税务部门还聚焦高风险重点行业、重点领域依法坚决打击各类偷逃骗税违法行为。

“今年1至4月，全国税务稽查部门共依法查处违法纳税人3.16万户，挽回各类税款损失528亿元，有力规范了税收经济秩序。”国家税务总局新闻发言人黄运说。

黄运表示，税务部门坚持对“假企业”“假出口”“假申报”等严重违法行为严查狠打，今年1至4月，全国累计调查核查检查认定虚开发票140.6万份，挽回出口退税损失37.35亿元。此外，聚焦重点领域，依法查处偷逃税行为。今年以来，已组织查处部分利用研发费用加计扣除等手段偷逃税的企业，同时对重点关注的医药、农产品等虚开发票高发行业，推送虚开案源890户，并对一些协助纳税人逃避税的不法中介依法进行了查处。

黄运表示，下一步，税务部门将进一步提高风险发现、精准打击能力，不断深化多部门联合打击机制，有力发挥税务稽查打击涉税违法、维护税收安全、促进税收治理的职能作用。

(责编：袁勃、胡永秋)

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