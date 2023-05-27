数据来源：国家税务总局

制图：汪哲平

本报北京5月26日电 （记者王观）5月26日，国家税务总局举行例行新闻发布会介绍，前4月全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，有力减轻了各类经营主体负担，进一步激发各类经营主体活力。

分政策看，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1038亿元，惠及2211万户纳税人；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税400亿元，惠及483万户纳税人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费521亿元，惠及1434万户缴费人；小微企业减征所得税政策新增减税473亿元，惠及412万户纳税人；新能源汽车免征车辆购置税政策新增减税290亿元，惠及166万辆汽车的购买者。

分经济类型看，包括民营企业和个体经营户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费超过3393亿元，占比超七成，受益最大。在民营经济各行业中，制造业和批发零售业占比最多，累计新增减税降费及退税缓费1629亿元，占比48%。在民营经济各类主体中，小微企业优惠力度最大，累计新增减税降费及退税缓费1958亿元，占比57.7%。

《 人民日报 》（ 2023年05月27日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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