本报北京5月26日电 （记者王昊男）作为2023中关村论坛的重要活动之一，由北京市政府主办的“投资北京全球峰会”，26日下午在中关村国家自主创新示范区展示中心成功举办。在峰会现场，39个重大项目集中签约，金额共计约608亿元，涉及生物科技、智能网联汽车、绿色能源与节能环保等多个高精尖产业领域。

此次峰会，以“投资北京、赢得未来”为主题，是首次在中关村论坛期间举办。峰会设置了“投资北京”主旨推介、“投资北京”经验分享、“投资北京”全球发布、重大项目现场签约和“投资北京”推介等多个环节。来自政府部门、世界500强企业、投资机构、国际组织的多位代表和知名专家学者，分享“投资北京”经验，共话开放合作，畅谈北京一流营商环境和发展新机遇。

《 人民日报 》（ 2023年05月27日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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