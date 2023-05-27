据新华社北京5月26日电 记者26日从工信部获悉，工信部等十部门近日联合印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》，提出到2025年，健全成果项目库和企业需求库，推动一批先进适用科技成果到中小企业落地转化，促进中小企业产出更多高质量科技成果，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路。

专项行动明确，围绕中小企业核心技术能力提升，聚焦科技成果有效推广应用，加速科技成果向中小企业集聚，加强产业政策、科技政策、中小企业发展政策的统筹和协同，促进产学研、产业链上下游、大中小企业融通创新。

专项行动部署推进成果“常态化”汇聚、实施供需“精准化”对接、加速服务“体系化”布局三方面重点任务。其中特别明确，针对中小企业的创新需求，分层次、分领域建设科技成果项目库，为中小企业提供更多“用得起、用得上、用得好”的科技成果。强化产业需求牵引，加大先进适用性技术供给。

此外，专项行动还提出，推动大企业向中小企业开放仪器设备、实验室等。

(责编：牛镛、杨光宇)

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