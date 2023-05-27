本报北京5月26日电 （记者李婕）26日，中国海油对外宣布，渤海湾首个千亿方大气田渤中19-6凝析气田中心平台在山东青岛建造完成，该项目年内投产后可为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品，对保障国家能源安全、助力实现“双碳”战略目标具有重要意义。

据介绍，渤中19-6中心平台是一座集生产、生活为一体的多功能综合海洋油气平台。平台搭载两套由国内首次自主设计、总装集成的天然气深度脱水装置，经过该装置处理后的天然气，即使在52兆帕高压、零下38度的环境下，也不会有水析出，技术能力达到国际领先水平，可大幅提升油田稳定供气能力。中心平台设计油气年处理能力超500万吨，平台在陆地完成拖拉装船、固定、检验后，将于7月运往海上开展安装、连接、调试工作，预计年底投入试生产。

渤中19-6凝析气田位于渤海中部海域，是中国东部第一个大型、整装、高产、特高含凝析油的千亿方凝析气田，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明凝析油地质储量超2亿立方米。

(责编：牛镛、杨光宇)

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