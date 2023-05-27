本报北京5月26日电 （记者孔德晨）记者26日从国家市场监督管理总局获悉，截至今年3月底，全国登记在册外商投资企业（含分支机构，下同）67.5万户。今年一季度，随着疫情防控措施的优化调整，跨国商务活动加速恢复，新设外商投资企业等指标出现向好势头。一季度，全国新设外商投资企业1.1万户，同比增长7.6%，接近疫情前同期水平（2019年一季度为1.2万户）。

国家市场监督管理总局相关负责人分析，外商投资企业是推动高质量发展的重要力量。新设外商投资企业的企稳向好，表明外资看好我国经济复苏潜力和发展前景。一方面，我国拥有超大规模市场和完备的产业体系，具有其他国家难以复制的需求和供给优势，持续释放出强大的吸引力。另一方面，在高水平对外开放目标引领下，我国外资准入负面清单不断缩减，投资便利化程度逐步提升，自贸试验区持续打造扩大开放新高地，创造了更多的投资机遇和日益优化的营商环境，夯实了进一步激发外商投资企业活力的制度基础。

新设外商投资企业数量回升。3月全国新设外商投资企业4818户，单月同比增长44.0%，企稳向好势头明显。

受疫情影响行业恢复较快。一季度，全国第一、二、三产业新设外商投资企业分别为56户、841户、10192户，新设外商投资企业91.9%集中在服务业。其中，住宿餐饮、商务租赁、运输仓储、批发零售等聚集性、接触式行业新设外商投资企业恢复较快，同比分别增长22.0%、13.9%、12.8%、12.4%。

外资来源地保持稳定。一季度新设外商投资法人企业（不含分支机构）中，来自美国、欧盟、日本、韩国和港澳台地区的投资依然位居前列，中国市场始终是全球企业投资的热土。东部地区仍然是外资主要流入地，一季度，浙江、广东、福建三省新设外商投资企业同比分别增长66.7%、33.1%和16.5%。

国家市场监督管理总局相关负责人表示，市场监管总局将坚持全面深化改革，稳步推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极营造公平竞争、诚信经营的市场秩序，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引外资，着力巩固外资回稳向好势头。

(责编：牛镛、杨光宇)

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