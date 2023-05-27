原标题：“高精尖”科技成果扎堆亮相2023中关村论坛展览

2023中关村论坛5月25日晚在北京开幕。在中关村论坛举办期间，2023中关村论坛展览（科博会）于5月26日—30日在北京举办。在展会现场，一些尖端科技成果集中展示。

本次展览总面积2.7万平方米，约650家企业机构参展。分为前沿科技与未来产业、信息科技与智能制造、绿色双碳、医药健康、数字经济、区域创新合作6个展区。集中展示区块链、高端制造、基因与细胞治疗等领域的前沿科技成果。

这一款单孔手术机器人独家的蛇形臂，拥有最短7cm的展开距离，是目前唯一可以实现经后腹膜入路的单孔机器人，能为众多病症治疗提供更微创的手术方案。

这小小的蛇形臂能有多灵活，记者在现场做了体验。

在机器人展示集群，既展示了芯片、传感器等核心技术与零部件，也展示了大量应用于各行业领域的多功能机器人。

本届展览聚焦前沿科技与未来产业，包括诸多首发首展项目，长安链、量子计算云平台、开源芯片、类脑计算芯片等全球最前沿的技术成果也集体亮相。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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