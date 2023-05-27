原标题：全球人工智能技术大会6月杭州举办 世界微循环大会9月首次来华

中国科学技术协会(中国科协)25日下午在北京举行2023年科协系统国际会议专题发布会宣布，中国科协今年下半年将举办多场重要国际会议，其中包括6月9日至11日在浙江杭州举行2023全球人工智能技术大会、6月13日至15日在四川成都举行第六届中国(国际)核电仪控技术大会、9月20日至24日在北京举行第十二届世界微循环大会，其中，世界微循环大会是第一次来中国举办。

全球人工智能技术大会助力“智能亚运”

中国人工智能学会副秘书长、北京工业大学智能感知与自主控制教育部工程研究中心副主任马楠教授介绍说，2023全球人工智能技术大会以“交叉、融合、相生、共赢”为主题，41位中外院士领衔的300余位产学研专家团，将携手打造8场主题报告和33场专题论坛，内容涵盖ChatGPT、AI(人工智能)大模型、机器学习、大数据、数字孪生、工业智能、智慧农业、智能驾驶、智能健康、学科交叉与人才培养、人工智能安全、伦理规范等关键技术和热门议题，将呈现智能科技创新前沿，把脉智能产业发展脉络，构筑智能社会健康生态。

立足中国、面向世界的全球人工智能技术大会由中国人工智能学会于2016年创办，每年举办一届，致力于搭建一个全球共通、共鉴、共享的中国平台，为促进海内外人工智能技术交流合作贡献力量，现已发展成为中国人工智能技术和产业领域规模最大、影响力最强的千人级专业会议之一。目前，大会已形成会议、展览、赛事三位一体的内容格局，具有集中呈现学术动态、技术热点、应用趋势、产业风潮的窗口价值，以及连接政府官员、科研学者、企业高管、高校教师及学生等多层次、多领域人群的纽带功能。

2023全球人工智能技术大会也是连续第四年在杭州举办。今年，杭州亚运会将如期举行，大会将汇聚各领域专家科研成果和实践经验，为杭州建设数字之城、打造“智能亚运”建言献策和赋能添彩。

同时，人工智能是建设数字中国，发展数字经济的重要引擎，2023全球人工智能技术大会将瞄准《数字中国建设整体布局规划》的要求和目标，促进产学研交叉创新，推动人工智能与实体经济深度融合，为推进数字中国建设、做大做强数字经济注入新动能。

核电仪控技术大会进一步推动中外交流

中国核学会副秘书长高克立介绍说，第六届中国(国际)核电仪控技术大会以“安全、可靠、智能、创新”为主题，由中国核学会、中国仪器仪表学会联合主办，中国核动力研究设计院承办。大会采用线上线下相结合的方式举行，包括开幕式、主论坛、再加上十场专题论坛和展览。主论坛将邀请国际原子能机构、挪威能源技术研究所(IFE)的首席、德国和俄罗斯专家、中外行业企业代表和高校及研究机构专家学者，集中探讨中外核电仪控领域的发展，旨在进一步推动中国及国际核电仪控技术的交流。

十场专题论坛将分别以核电仪控系统运行、维护和改造；核电仪控系统设计研究；核电仪控系统及设备的安装调试技术；仪控设备制造与鉴定；核电仪控系统平台研发与V&V技术；先进控制室及人因工程设计与验证；核电仪控的网络安全与实物保护；核电仪控法规、标准、安全评审和经验反馈；仪器仪表与智能感知技术；核电仪控前沿技术为主题，开展深入的交流与研讨。

本届中国(国际)核电仪控技术大会征文工作也得到广泛响应，共收到论文319篇，将分别在6月份《自动化仪表》正刊和8月份《自动化仪表》增刊上发表，大会还将选出部分论文在大会专题论坛上进行技术交流。此外，本次大会还专门设置企业展厅，为企业与参会代表提供直观的交流空间。

世界微循环大会第一次在中国举办

中国微循环学会副理事长、第十二届世界微循环大会主席、国际微循环联盟执行委员韩晶岩教授介绍说，9月下旬在北京举行的第十二届世界微循环大会，是世界微循环大会第一次在中国举办。

世界微循环大会重视基础与临床，医学与药学，西医与中医，静态与动态可视化、多学科交叉，交流微循环领域的最新研究成果，特别是中医药改善微循环障碍研究结果的交流。本届北京大会设5个主旨报告、41场专题报告、7场青年专题报告、14场卫星会议、12场一般报告，将有341人做口头报告，国外报告者占30%，还设若干壁报专场。

截至5月22日，第十二届世界微循环大会已有695人注册，并收到385份摘要，注册参会代表包括120多位来自美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、匈牙利、日本、泰国、印度尼西亚等国的专家和青年学者。

韩晶岩科普称，微循环是指在直径在100微米血管以下的微血管内的血液、气体、液体的循环，微血管占全身血管总数的90%，微循环是心脑血管、糖尿病血管合并症等重大疾病、新冠肺等新发传染病、创伤和休克等危重症的病理基础。

中国微循环学会是汇聚基础、临床、药学、中西医、新技术等多学科领域优秀人才、促进中国微循环事业发展的中国科协一级学会。第十二届世界微循环大会是中国微循环学会受国际微循环联盟委托，在北京举办的国际学术会议，也是中国微循环学会第一次主办世界性微循环大会，被纳入2023年度中国重要学术会议。

据了解，国际微循环联盟成立于1975年，该组织每4年在欧洲、亚太、北美举办一届世界微循环大会。

发布会上，中国科协国际合作部副部长何巍介绍中国科协拟主办国际会议相关情况时还透露，根据惯例，2023年下半年中国科协将主办世界公众科学素质促进大会、世界科技与发展论坛、世界青年科学家峰会等一系列国际会议。(记者 孙自法)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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