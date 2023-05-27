原标题：不产一滴油 浙江舟山何以构建“万亿”油气产业链

舟山绿色石化基地 胡丰盛 摄

浙江舟山，正悄然站上构建“万亿”油气产业链的风口。

位于舟山的鱼山岛，原先只是孤悬在海上的小岛，如今已悄然蝶变成中国最大、单体全球第二的石化基地。不远处的岙山岛，则是中国最大的油气储运基地。

国际船油加注智能监管服务应用驾驶舱 胡丰盛 摄

2017年4月1日，中国(浙江)自由贸易试验区舟山片区正式挂牌设立，成为中国唯一一个由陆域和海洋锚地组成的自贸试验区(简称“浙江自贸区”)。六年时间过去，这里已经围绕油气全产业链建设，实现从“不产一滴油”到初步形成“万亿级油气产业格局”的跨越：2022年油气贸易额达12866亿元，宁波舟山港首次跃居全国油气吞吐量第一大港，舟山港域保税燃料油加注量跃升至全球第五……

作为一名新晋“油气玩家”，不产一滴油的浙江自贸区如何竞逐全球？

5月26日，中新网记者跟随“高质量发展调研行”中央媒体采访团走进舟山，试图透过浙江油气全产业链的脉络，探索浙江自贸区的蓬勃发展。

“目前，石化基地已形成炼油4000万吨/年、乙烯420万吨/年、芳烃1180万吨/年(其中对二甲苯880万吨/年)的生产能力，仅用5年时间率先建成国内规模最大的炼化一体化基地，创造了国内大型炼化一体化项目建设记录。”站在鱼山岛山顶的最高处，舟山绿色石化基地管委会副书记、副主任王存璋指着山脚的基地说，它是国家重点规划建设的七大石化产业基地之一，是国内首个、世界第二个“离岛型”石化基地，分三期开发。

目前，舟山绿色石化基地还在推进总投资近1000亿元的高性能树脂项目和高端新材料项目，建成后年产值将超1000亿元。

“它是中国(浙江)自由贸易试验区打造油气全产业链的核心项目。”王存璋说，2022年，该基地加工原油3702万吨，工业产值2314亿元，工业增加值绝对增量占浙江省的11.7%，为浙江省乃至全国稳住经济大盘发挥了重要作用。未来，这里将建设基础化工原料、化工新材料、高端专用化学品的完整产业链，形成特色鲜明、梯级联动的整体石化产业布局，带动上下游产业链产值超万亿。

视线转向浙江自贸区的保税船用燃料油调度服务中心，这里的工作人员通过“国际船油加注智能监管服务应用驾驶舱”，正在对外锚地保税燃料油加注船舶进行实时监管。

舟山高新区管委会副主任、保税船用燃料调度服务中心主任崔义玲作介绍 胡丰盛 摄

“供油船名宏洲油27，受油船名PBATHICHA，本次加油量349.42吨……”点开“国际船油加注智能监管服务应用驾驶舱”平台，舟山高新区管委会副主任、保税船用燃料调度服务中心主任崔义玲介绍，监控中心的大屏幕上，各锚地的船舶航速、锚地实况、气象风力等数据及排队情况一目了然。这是浙江助力油气贸易便利化改革的一个缩影。传统模式下，保税船用燃料油加注业务需要国际航行船舶代理向各口岸单位分步多次申报，业务审批繁琐且低效。“现在有了远程无感监管系统，保税船燃加注每单业务办理时间平均减少20小时，锚位使用效率可以提升30%。”崔义玲说。

崔义玲告诉记者，聚焦油气产业发展，保税船用燃料油调度服务中心累计形成了特色制度创新成果和实践案例269项。这为油气全产业链开放发展提供了肥沃的土壤。如今，舟山保税油年供应量已从2016年的106万吨提升至2022年的602万吨，年均增长34%。成为国内市场竞争最活跃、供油效率和价格比肩国际最高水平的最具潜力区域。

跳出浙江看中国，石油化工经济强省不少。辽宁、山东、江苏等地的原油加工能力均超过浙江。那么，浙江何以能开启这条万亿的油气全产业链道路？舟山市委宣传部相关负责人告诉记者，秘诀就是浙江开启了一条进击全球之路——打造大宗商品资源配置基地。

记者走进浙江国际油气交易中心 胡丰盛 摄

走进浙江国际油气交易中心，大屏上不断滚动着各类油品交易挂牌行情，其中近一个月的“舟山价格”走势，直观反映出低硫保税燃料油市场晴雨。

“浙江国际油气交易中心拥有创新的线上交易服务能力，搭建起由41个油气品种以及现货挂牌、单向竞价、场外撮合、产能预售等4个交易模式组成的场外交易市场体系。”浙江自贸区政策法规局副局长秦泽江介绍，该中心率先开展的“产能预售”交易模式，使得产能发售方能够提前7天到90天对未来产能和产品进行在线预售，为便捷油气企业拓宽销售渠道、规避价格风险作出积极贡献。2022年浙江国际油气交易中心会员企业实现贸易额超3100亿元，贸易规模约占自贸区舟山片区的37%，成为全国服务产业规模最大的交易平台之一。

秦泽江介绍，2021年6月浙江国际油气交易中心与上海期货交易所共同发布了“舟山价格卖方报价”，这是首个以国内期货市场价格为定价基础的人民币报价机制。2022年浙油中心又与国际船东、舟山市港航和口岸管理局、舟山市港口协会、舟山市气象局等合作，相继发布“仓储价格”“气象指数”“可用库容”“舟山价格买方报价”等，推动“价格指数体系”基本成型。(记者 胡丰盛)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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