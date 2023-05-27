全球最大集装箱船停靠比利时安特卫普港
2023年05月27日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：全球最大集装箱船停靠比利时安特卫普港
399.99米长，61.3米宽，能装24346个集装箱……目前全球最大集装箱船“地中海洛雷托”号(MSC Loreto)25日停靠比利时安特卫普港。
据安特卫普港务局26日通报，4月19日，“地中海洛雷托”号从浙江宁波启航，当地时间25日晚抵达安特卫普港，这也是迄今在安特卫普港停靠的最大集装箱船。
资料显示，“地中海洛雷托”号由中国江苏扬子江船业集团设计建造，目前与其姊妹船“地中海伊琳娜”号(MSC IRINA)并列全球最大集装箱船。其船长399.99米，型宽61.3米，型深33.5米，甲板面积相当于3.5个标准足球场，可装载24346标准集装箱，是名副其实的海上“巨无霸”。
安特卫普港务局在公告中表示，此次航程“地中海洛雷托”号搭载原材料、机械、塑料、橡胶、电子产品、家具等货物；待完成装卸货，将于5月28日驶往英国费利克斯托港。
公告特别提及，为迎接全球最大集装箱船的到来，安特卫普港将于27日组织游客乘船从水上观望“地中海洛雷托”号。消息一出，游船门票在短短几个小时销售一空。(记者 德永健)
(责编：杨虞波罗、陈键)
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