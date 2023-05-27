北京面向全球发布152个招商引资项目 总额1434亿元
2023中关村论坛期间，由北京市政府主办的“投资北京全球峰会”26日举办，展示北京发展的新优势、新机遇。峰会上，北京面向全球发布招商引资项目共152个，总额1434亿元(人民币，下同)，涵盖新一代信息技术、医药健康、人工智能等产业。
峰会以“投资北京 赢得未来”为主题，是首次在中关村论坛期间举办。北京市副市长司马红作推介时表示，北京推进高水平改革开放，发挥国家服务业扩大开放综合示范区、中国(北京)自由贸易试验区和中关村先行先试政策优势，将出台更多贸易投资自由化、便利化政策，深入推进“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化的国际一流营商环境，着力优化外籍人才服务，使他们在京生活更便利。
峰会上，北京面向全球发布招商引资项目共152个，招商总额1434亿元，涉及企业融资、园区合作、楼宇合作、土地融资四大类，涵盖新一代信息技术、医药健康、智能制造与装备、人工智能、软件和信息服务、绿色能源与节能环保等产业。
北京还启动“扬帆·助企”计划。据介绍，北京在市区两级出入境接待大厅开辟绿色通道，依托12367移民服务平台开辟企业咨询专线，量身定制出入境便利服务包，为国际商务活动提供口岸出入境便利，为企业中国籍员工商务往来港澳地区简化办理流程，为企业外籍员工办理商务、访问签证以及工作类居留许可提供便利，释放出入境政策红利。
此外，针对企业反映的海量支持政策“找不到、找不准”以及外籍高管“读不了、弄不懂”等痛点问题，北京发布招商引资“政策服务包”，包括“国际科技创新中心建设政策包”“全球数字经济标杆城市建设政策包”“科技服务业政策包”等，为企业掌握和使用政策提供“说明书”。
当天，39个重大项目签约，总金额608.01亿元，涉及生物科技、智能网联汽车、绿色能源与节能环保等多个“高精尖”产业领域。(记者 杜燕)
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