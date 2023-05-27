原标题：年营收超1700亿元 中国机器人行业走向更多场景

中国已经连续九年成为全球最大的工业机器人应用国，同时还是全球机器人第一生产大国，2022年机器人全行业营收超过1700亿元(人民币，下同)。随着《“机器人+”应用行动实施方案》的落地，机器人应用的深度和广度加速扩展。

工业机器人装机量超全球50%

在本周举行的2023“机器人+”大会上，中国工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏介绍，2022年中国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人产量达到44.3万套，服务机器人产量突破645.8万套，工业机器人装机量超过了全球总量的50%，连续九年位居世界首位。

“全球工业机器人市场现在处于第二轮高速增长期，近十年工业机器人市场销量年均增速是12%，中国是28%，是全球增速的2倍多”，中国机械工业联合会机器人分会副秘书长陈丹介绍。

到2021年，中国制造业机器人密度达到322台/万人。陈丹说，中国制造业机器密度在全球排名从2015年25位上升到2021年的第5位，超过美国，但距离韩国、新加坡仍有较大差距，未来还有很大提升空间。

产业链体系基本建立

中国还是全球机器人第一生产大国。中国电子信息产业发展研究院副总工程师刘权说，中国机器人产业链体系基本建立，机器人领域单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业竞相出现。

汪宏说，中国机器人创新能力持续提升，高精密减速器、智能控制器等核心部件加持突破，使产值不断提升，空间机器人、深海机器人、医疗机器人等标志性产品实现了重要突破。

中国机器人产业正从低端走向中高端。哈尔滨工业大学教授、机器人研究所所长赵杰认为，中国机器人产业走高端化和高质量发展道路，需要以四项能力为抓手，即创新基础持续供给能力、核心基础零部件共性技术自主可控能力、重大技术装备品质和应用持续提升能力、质量基础设施服务支撑能力。

机器人应用深度和广度加速扩展

制造业是机器人应用的重要领域。陈丹说，汽车和电子是机器人最重要的应用行业，此外金属加工、塑料和化学制品、食品制造、采矿、纺织对机器人的需求也快速增长。

据了解，中国工业机器人已经覆盖国民经济60个行业大类，168个行业中类，服务机器人在物流、教育娱乐、医疗健康等领域创新应用，不断孕育出新产业、新模式、新业态。除工业机器人外，中国服务机器人应用日益广泛，特种机器人深入拓展，机器人开始走进人类生活社会的方方面面。

2022年，工信部等四部门公示了77个机器人应用优秀场景，覆盖农业、建筑、医疗、矿山等领域。今年1月，十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出聚焦制造业、能源、商贸物流、医疗健康十大领域，推广200个以上具有较高水平创新应用模式和广泛应用成效机器人典型应用场景。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合。汪宏表示，中国机器人产业迎来自立自强、换代跨越的战略机遇期，亟须加速迈向技术“从有到优”、产业“由大到强”的高质量发展道路。中新社记者 刘育英)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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