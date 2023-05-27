原标题：行业首家!立邦率先启动建筑涂装工“一试双证”, 为行业输送高质量人才

5月24日，由立邦中国产业人才发展中心主导、中国建筑装饰装修材料协会指导的“立邦质感外墙涂装师分级认证&国家建材行业建筑涂装工职业技能评价启航仪式”于广东省清远市举行。以“好交付、好接单、好体验、好口碑、好发展”为目标，今年立邦推出了“立邦分级认证”，培养和鉴定不同能力等级的技能人才，促进行业用工健康发展。作为全国范围内首次开展的“建筑涂装工”认证项目，立邦“一试两证”的认证模式意味着获证者可以同时获得“人社部认可”和“企业认可”双重认证，显著提升技能人才获得感的同时，进一步升级行业技能人才体系建设。

“一试双证”刷新高规格“立邦标准”

自2022年国家职业大典首次将“建筑涂装工”列入职业名录以来，如何规范新增工种职业体系、加强职业保障等话题受到广泛关注。立邦一直深耕技能人才培养领域，顺应行业需求推出“立邦分级认证”，帮助从业人员拓宽职业发展空间，赋能合作伙伴培养施工人员，在行业内开启“建筑涂装工”认证先河。立邦分级认证将从施工技能、效果实现、质量管理等多维度进行评估考核后划分级别，由中国建筑装饰装修材料协会以及立邦的考评官现场参与评定。通过考核的学员可以获得由人社部认可的“建筑涂装工”职业技能等级证书，以及由立邦认可的“立邦质感外墙涂装师”证书。

立邦中国产业人才发展中心总经理付俊英表示：“技能人才是实现涂装行业可持续发展的重要力量，立邦坚持‘人才是第一资源’的理念，肩负推动技能人才高质量发展的使命，积极发挥带头作用，以丰富的行业资源不断健全和完善涂装技能人才的培养和认证体系。我们今年将以清远为试点首站，继续推进分级认证工作，初步规划完成500名以上的质感外墙技能人才认证需求。”

在启动仪式上，中国建筑装饰装修材料协会投资促进部主任、建筑涂料分会秘书长朱厚举充分肯定了本次分级认证对行业人才发展的积极推动作用。他表示，为践行国家技能强国的战略，协会一直非常重视职业技能人才培养和技能人才教育体系建设，携手行业重点企业，共同推动职业技能人才培养和相关评定体系的完善。相信通过本次认证分级，会引领更多施工者走技能型人才发展之路，持续为行业培养输出人才。

聚焦绿色研发和技能人才培养

近些年，随着消费升级和环保意识的提升，人们对居住空间的要求越来越高。在打造优质产品满足市场需求以外，立邦也通过对涂装工序进行拆解，不断细化施工控制点，打造出了体系化、标准化的质感外墙涂装流程，以立邦体系构建特色化、专业化外墙交付体系。

优质的产品及配套材料是涂装人才充分发挥技能的保障，本次认证中所采用的设备、工具、物料均来自立邦，尤其是立邦质感外墙系列产品。立邦中国TUC事业群川渝公司总经理兼质感项目本部总经理王璇骊分享道：“建筑行业迈入节能低碳时代，对外墙涂装材料的性能和效果提出更高要求，这也推动着企业加大绿色优质产品的研发投入和高技能人才的培养。未来，我们将持续关注和支持产业人才的培养，以优质产品助力施工人员更好发挥自身技能，创造更多价值。”

汇聚产教资源优势 多维度赋能技能人才

作为行业领军企业之一，立邦着力于建立更完善、更专业的技能人才培养体系，早在2009年便成立了立邦产业人才发展中心，累计为行业培养逾40万名产业人才，以切实行动培育匠心精神，帮助更多中国工匠走上技能成才、技能报国之路。

值得一提的是，在中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料分会主办的 “2022全国建材行业建筑涂装职业技能大赛总决赛”中，获得“全国技术能手”的闫爱振与“建筑涂装能手”的李辉，也来到了现场。在本次仪式上，闫爱振被立邦聘请为立邦产业人才发展中心特级专家讲师；李辉被立邦聘请为立邦产业人才发展中心专家讲师，希望通过他们丰富的经验与优秀的技能，为技能人才注入动力。闫爱振在现场分享道：“非常感谢立邦提供的平台和资源，让我有机会更好地提高职业技能，打好坚实基础。培训对于涂装技能的提升很重要。立邦的培训以解决实际问题为导向，针对实际操作中碰到的真问题进行培训，切实为施工人员解决技术困惑，提升自身的专业技能。”

此外，本次分级认证的推出也让行业经销商伙伴们备受鼓舞。质感外墙领域从业者能够在立邦获得系统化的学习与认证，这更有利于施工质量和效率的提高，也将促进整个质感外墙施工行业的可持续发展。

多年以来，立邦坚持推动技能人才培养，除了推动技能等级认定之外，也不断深化着政校企合作、产学研结合，以高标准严要求实现人才前置培养，为行业提供高质量人才资源。去年，立邦与广东省城市技师学院正式签约共同成立“产业学院”，为行业培养高素质技能人才。未来，立邦期望通过与职业院校的进一步深入合作，共同推进优势互补和资源共享，构建产业化人才培养体系。

以本次在清远的“质感外墙涂装师资格认证”为起点，立邦期待通过“立邦分级认证”，激励和鼓舞更多行业人才夯实专业技能，进一步促进质感外墙领域和整个涂装行业的可持续、高质量发展，更为新时代城乡建设贡献“刷新”力量。未来，立邦将继续深耕技能人才培养领域，将分级认证覆盖至更多工种，为更多技能人才提供专业认证，不断推动实现技能人才的体系化和专业化培养。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经