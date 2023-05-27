原标题：618期间，淘宝直播将为全国11个产业带中小商家开设专场

5月26日，淘宝天猫618预售开启。淘宝直播宣布，在今年618期间，将为昆明、建阳、郑州、苏州、广州、成都、深圳、佛山、南通、镇平、杭州等11个产业带的中小企商家开设专场，灌注专属流量，支持产业带发展。

淘宝直播将在产业带开播10000场，并从中发现有潜力的素人主播，参与淘宝直播“新主播大赛”，优秀主播将有机会获得最高百万现金奖励。通过开设营销专场、打造品牌标杆、专项培训等举措，618将成为淘宝力推区域品牌，扶持中小商家的契机。

对特定区域品牌和商家，淘宝还有更具体的专项扶持计划。据悉，淘宝将联合各地政府、直播电商协会，在各个产业带、培育新产业带主播3000人、直播间1000 个、助力产业带企业拓宽销路。

在胡辣汤的发源地河南周口，淘宝计划联合周口市商务局开展区域品牌专项扶持，通过开设产地直播间、培训产业带主播等方式，推动周口胡辣汤品牌成长。

今年的618，对淘宝上的中小商家迎来利好。早前在618商家大会上，淘天集团宣布成立中小企业发展中心，推出包括20亿广告专项补贴在内的一揽子扶持计划。同时宣布将在618期间为中小商家推出“淘宝好价节”，这也是电商行业第一个为中小商家定制的专属营销IP。

随后知名主播及直播机构李佳琦、罗永浩、烈儿宝贝、蜜蜂惊喜社、TVB等将与淘宝联合，为中小商家提供专属的流量扶持、佣金减免和专场直播等支持措施。

目前，通过直播对产业带中小商家提供扶持，已成为常态。据了解，近半年内，淘宝直播就通过流量扶持、专项培训、现金奖励等政策，帮助深圳水贝珠宝产业带近千家中小商家开播，其中8成商家三个月内实现交易额破50万。

(责编：董童、李源)

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