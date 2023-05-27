联通数科朱常波：以云大物智安融合创新 升级东数西算新基座
5月25日，2023中国国际大数据产业博览会“东数西算”高端对话以“算网融合 智算未来”为主题在贵阳举行。对话由中国国际大数据产业博览会组委会主办，中国通信学会、中国联合网络通信集团有限公司、贵州省大数据发展管理局、贵州省通信管理局共同承办。来自全国各地的院士、专家等围绕全国一体化大数据中心协同创新算力体系建设展开探讨，为建设一条共创共赢的“东数西算”之路建言献策。联通数字科技有限公司总裁朱常波受邀参会，并以《云大物智安融合创新 升级东数西算新基座》为主题发表演讲。
朱常波在演讲中结合政策趋势及当前热点，指出“东数西算”作为与南水北调、西电东送同等重要的国家战略布局，是畅通国内数字经济大循环的有力抓手，使得算力、数据得到快速流通。中国联通高度重视并积极融入全国一体化算力网络枢纽节点建设，将大计算作为公司五大主责主业之一，全面承接“东数西算”工程，为数字经济发展“铺好路”“赋好能”“护好航”。
近年来，中国联通立足自主创新，不断迭代升级联通云至7版本，树立“安全数智云”品牌形象，形成 “安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色优势，提供“联接+感知+计算+智能+安全”的算网一体化服务。
朱常波表示，联通云的升级主要体现在算网、技术、安全、数智、服务和生态六个方面。这一系列升级，推动着联通云以“新基座”身份为数字政府、数字社会、数字经济发展贡献更大力量，成为数字经济“第一算力引擎”。
在算网升级方面，构建算网一体化的 “智·云数据中心”。打造了5大重点区域、4大西算枢纽节点、31个省级核心数据中心在内的全国算力服务覆盖能力。形成如中卫、贵安、呼和、廊坊、哈尔滨等规模化区域中心的集聚效应，取得了诸多建设成效，联通云 “一市一池”已覆盖200多个城市。接下来，一是将持续增加算力资源规模，联通云 “一市一池”覆盖规模年底还将实现倍增；二是不断强化算力资源供给，全面支持人工智能对智算、超算的需求；三是高效实现算力智能调度，通过AI自动编排实现全国云池毫秒级智能调度。
在技术升级方面，联通云7版本基于中国联通cBSS集约化的4亿用户超大规模云原生实践，实现了在双引擎架构、性能指标、安全可靠全自主、行业能力扩容四大技术能力方面的突破。助力贵州茅台集团打造线上数字营销平台“i茅台”，打通从生产到消费全链条数字通路。且联通云作为“i茅台”唯一云服务商，经受了每秒百万级大流量并发考验，提升了消费体验。
在安全升级方面，中国联通勇担网络安全现代产业链链长，践行央企职责，基于全栈安全产品和国产化架构双重保障，构建了“云网数服”一体化网络安全纵深防御体系，实现网络安全全天候、全方位感知和有效防护。承接的广州市数字政府运营中心项目，是全国首个在数字政府领域大规模集约化统一安全运营的创新项目。
在数智升级方面，以联通云为载体，融合云大物智链安能力，实现了联接、感知、计算和数智能力的云上聚合。为经济、政务、文化、社会、生态文明建设提供了强劲的数字化动力，全面服务于数字中国建设“五位一体”总体布局。比如在数字经济领域，服务了3000+行业专网客户；在数字政府领域，参建15个部委级大数据平台、30个省级70多个地市级政府热线平台；在数字文化领域，参建30多个国家级全域旅游示范区，承担80多个国家、省、市级文博场馆信息化平台建设；在数字社会领域，服务800+智慧城市建设，覆盖22万+行政村的数字乡村服务；在数字生态领域，智慧河湖长市场份额全国第一，中小水库2022年新增市场份额全国第一。
在服务升级方面，建立了全方位安全保障、高效集约、数据智能的服务体系，为20个省200多个地市提供了政务云服务，深度参与国家算力基座建设；圆满完成冬奥会开闭幕式及109场赛事、36个场馆及设施的信息网络及创新业务保障工作；基于自主打造的重保云、政务云视频等应用，服务全国两会等国之大事，巩固“国家首席、政府首选、人民首信”的重保品牌。
在生态升级方面，启动“同舟计划”，全面开放联通云云市场渠道，邀请各行业应用入驻联通云云市场；聚焦钢铁、矿山、制造、医疗、教育、交通、文旅等重点行业领域，邀请各行业头部企业共同打造行业云平台；全面开放联通各实验室资源，邀请各高校、科研院所共同制定行业标准、共研5G、信创、算网融合、智算、超算、低代码、基础数据库、操作系统等核心技术。
朱常波表示，联通数科将发挥自身优势特长，携手合作伙伴共同打好团体赛，推动“东数西算”战略高效落地，为经济社会高质量发展提供强劲算力引擎。
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