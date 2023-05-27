聚焦2023中关村论坛
2023投资北京全球峰会亮相：好政策“打包”提升营商环境
2023投资北京全球峰会现场。主办方供图
人民网北京5月27日电 （记者赵越）发布招商引资项目152个，抛出了深化合作的“橄榄枝”；10个中英双语招商引资支持政策“打包”出台，释放发展红利……5月26日，由北京市政府主办的“2023投资北京全球峰会”在中关村国家自主创新示范区展示中心成功举办。
发布招商引资项目共152个 招商总额1434亿元
商务部副部长盛秋平介绍，改革开放以来，外商在华投资规模不断增大，质量和水平不断提高，已经成为中国经济的重要组成部分。截至2022年，外商累计在华设立112.6万家企业，累计投资19.7万亿元，为中国经济发展做出积极贡献，有力促进了中国经济与世界经济的深度融合。
在峰会的“投资北京”全球发布环节，发布招商引资项目共152个，招商总额1434亿元。涉及企业融资、园区合作、楼宇合作、土地融资四大类，涵盖新一代信息技术、医药健康、智能制造与装备、科技服务、集成电路、人工智能、软件和信息服务、高精尖产业、绿色能源与节能环保等产业。
公布14家“全球合作伙伴”
记者在峰会上获悉，2022年以来，北京市投资促进服务中心分两批选定了北京外商投资企业协会、中国银行、英中贸易协会、戴德梁行、三菱日联银行、普华永道、中外企业家联合会、世界可持续发展工商理事会、中国香港（地区）商会、中国泰国商会、威沃克办公服务（北京）、北京高力国际物业服务、北京仲量联行物业管理服务等14家“投资北京全球合作伙伴”。这些全球合作伙伴均为各自行业的翘楚，在全球拥有广泛的联络服务渠道和国际工作经验，为北京在项目促进、招商推介、活动举办、服务企业等方面提供了有力支撑。
10个中英双语招商引资支持政策“打包”出台
在本次峰会上，北京市投资促进服务中心面向全球投资者发布了10个中英双语招商引资支持政策服务包， 境内外投资者可通过市政府门户网站“首都之窗”和市政府门户网站国际版的“招商引资支持政策服务包”专栏一站式了解北京市、区两级相关支持政策。
政策服务包是北京市投资促进服务中心服务企业的新举措，目的在于解决内资企业反映的海量支持政策“找不到、找不准”以及外资企业反映的外籍高管“读不了、弄不懂”的痛点问题，便于境内外投资者快捷了解北京市、区两级政府在产业发展、资金奖励、用地保障、人才落户、企业服务等方面的支持政策。
据悉，这次发布的支持政策服务包是在大量调研的基础上，聚焦企业需求，梳理了企业广泛关注的市、区两级对国际科技创新中心建设、全球数字经济标杆城市建设、国际消费中心城市建设等重点领域，对新一代信息技术产业、人工智能产业、绿色能源与节能环保产业等重点行业以及总部企业、独角兽企业等重点企业的支持政策。
国内外知名企业代表为北京国际一流的营商环境点赞
在峰会的“投资北京”经验分享环节上，一些国内外知名企业代表纷纷为北京国际一流的营商环境点赞。
中国德国商会主席、梅赛德斯奔驰集团董事会成员唐仕凯介绍说，梅赛德斯奔驰与北京的密切合作始于2003年，有幸在过去的20年里，见证、参与了北京取得的非凡经济成就，并为此作出了贡献。合资企业北京奔驰已经成为梅赛德斯奔驰全球最大的生产基地。他认为，北京将继续坚定不移地落实对外开放政策，不断优化营商环境，继续成为更多外商来华投资的青睐之地。
拜耳医药保健有限公司中国区副总裁谢飞凯介绍说，拜耳是最早扎根北京的跨国企业之一，北京市的改革开放力度和利好政策吸引了拜耳在北京落户。作为海关AEO高级认证企业，拜耳获得很多通关便利。北京高度关注企业发展的重点和困难，市、区政府多次来到拜耳北京工厂，现场调研拜耳发展需求。他表示，对拜耳未来在北京和中国的发展充满信心。
红杉中国合伙人周逵表示，目前他们在京投资的企业中，已有 50 家完成了IPO。“这些年我们在北京各方面能够得到持续成长，得益于北京市为企业创造了非常好的发展环境。北京市长期重视创投行业发展生态，为前沿创新提供了充足的人才储备，为技术落地提供了丰富的应用场景。”
京东集团高级执行副总裁缪晓虹表示，京东经过20年的发展，要感谢稳定、开放和良好的政策及市场环境。各级政府始终把营造良好营商环境摆在重要位置。缪晓虹表示，北京市委市政府高度重视服务企业，把优化营商环境作为“一把手”工程，为企业量身定制“服务包”，这些举措让企业对未来的发展充满信心。
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