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国资委：2023年推动央企战略性新兴产业布局比重提高2%以上

2023年05月27日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前，国资委召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，强调中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业。部署会表示，中央企业发展战略性新兴产业要在产业布局优化、关键核心技术、产业生态、激发人才创造创新活力动力的体制机制等方面不断取得新的实质性突破；国资委今年将力争推动中央企业战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。

部署会认为，中央企业发展战略性新兴产业的重点在于要在产业布局优化上不断取得新的实质性突破，打造世界一流的产品、服务和品牌，加快培育“专精特新”和“单项冠军”企业，尽快形成体系化布局；在关键核心技术上不断取得新的实质性突破，强化企业创新主体地位，围绕产业链部署创新链，提高科技投入产出效率，加大原创性、引领性技术研发投入，构建以实效为导向的科技创新工作体系，助推创新成果优化完善和迭代升级；在形成良好产业生态上不断取得新的实质性突破，营造开放合作的良好产业生态，深化与国内外各类所有制企业合作，优化产业协作模式，打造一批世界级战略性新兴产业集群；在完善激发人才创新创造活力动力的体制机制上不断取得新的实质性突破，探索更加灵活高效的市场机制、管理体系、包容机制，进一步激发企业创新创造活力。

国资委党委书记、主任，中央企业加快发展战略性新兴产业专项工作领导小组组长张玉卓在部署会上表示，中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业，切实提高企业核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家重大战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。

此前，张玉卓也曾表示，2023年，积极培育壮大战略性新兴产业将加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%。

另据了解，国资委已经成立了由主要负责同志任组长的中央企业加快发展战略性新兴产业专项工作领导小组，这是此项工作推进的组织保障，有利于协调统筹各方力量，形成了上下贯通抓落实的工作体系。

 

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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