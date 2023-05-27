人民网北京5月27日电 （黄盛）“上市公司是实体经济的‘基本盘’，也是资本市场的基石。提高上市公司质量对于促进资本市场高质量发展、加快建设现代化产业体系、构建新发展格局具有重要意义。这几年上市公司质量的提升，有力支持了宏观经济大盘稳定和整体好转，也夯实了资本市场稳定健康发展的基础。”今日，中国证监会副主席王建军在中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会上表示，上市公司量质齐升巩固了资本市场平稳健康发展的基础，要深刻把握机遇与挑战，坚定高质量发展步伐，担起高质量发展的主体责任。

巩固资本市场平稳健康发展基础

提高上市公司质量对于促进资本市场高质量发展、加快建设现代化产业体系、构建新发展格局具有重要意义。

王建军表示，上市公司的面貌和质量发生了可喜的变化，规范化运作和治理水平明显提升，信息披露质量不断改善，高质量发展的基础更加牢固，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有力支撑。

他表示，在重要性持续增强方面，目前A股上市公司超过5000家，占全国企业数量不足万分之一，但却汇聚了“大而优”的行业龙头和“小而美”的细分市场冠军，在科技创新、吸纳就业、稳定经济等方面发挥着“压舱石”作用。2022年上市公司实现增加值18.23万亿元，占GDP的15.1%；合计贡献税收4.79万亿元，占全国税收总额的28.7%，较3年前提高5.8个百分点；提供就业岗位超过2900万人，支付员工薪酬6.24万亿元，上市公司日益成为国家和居民财富的重要创造者。

在成长性不断凸显方面，2022年上市公司克服多重不利因素冲击，实现营业收入71.53万亿元，净利润5.62万亿元，分别是3年前的1.35倍和1.31倍，展现了我国经济的活力和韧性。

在规范性稳步提升方面，公司治理专项行动成效显著，大股东资金占用、违规担保等突出问题整治取得明显成效。积极畅通投资者沟通渠道，上市公司召开业绩说明会覆盖率超过95%。上市公司治理内部规章制度基本完备，组织架构不断优化，逐步成为践行现代企业制度、规范运作的优秀代表。

在引领创新作用日益突出方面，随着注册制改革的全面落地，主板、科创板、创业板、北交所多套标准并行，更多具备高质量发展潜质的创新型企业获得资本市场支持。2022年，上市公司研发投入达1.66万亿元，占全国研发支出的五成；高技术制造业上市公司研发强度达6.71%，大幅领先全国平均水平；累计披露专利数量占全国专利数量的近三分之一。上市公司在一些关键技术领域实现重大突破，原创技术不断涌现，在落实创新驱动发展、推动经济转型升级中的引领作用更加凸显。

在履行社会责任方面，上市公司主动服务国家战略，持续增加资金投入，优化帮扶模式，成为乡村振兴的重要力量。

在积极回报投资者方面，2022年度分红派现首次突破2万亿元，同比增长17%。践行ESG理念，逾1700家公司单独编制并发布2022年ESG相关报告，较上一年大幅增加。

坚定高质量发展步伐

“当前，上市公司面临的内外部环境发生深刻变化，持续提高上市公司质量压力与挑战不小。一方面，世界正处于新的动荡变革期，地缘政治格局充满变数，逆全球化思潮泛滥，美欧银行风险事件频发，全球金融市场波动加大，输入性风险不容小觑。另一方面，我国经济恢复态势良好，但需求不足、预期不稳问题仍然突出，一些领域还存在不少风险隐忧。”王建军说，上市公司质量很大程度上决定着我国资本市场的发展质量，体现着中国经济的成色。

据悉，去年底，新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案已经启动实施，工作重点从“治乱”转向更深层次的“提质”，挑战更大、任务更重，必须克服困难，多管齐下进一步推动上市公司高质量发展。

在王建军看来，上市公司高质量发展要固本强基，构建好用管用的法规制度体系；要聚焦问题，规范公司治理和信息披露；要树牢导向，培育优胜劣汰的市场生态；要惩防结合，从严打击财务造假。

“资本市场要发挥好‘晴雨表’功能，体现现代化产业水平和经济高质量发展要求，就必须共同努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀上市公司，这是我们走好中国特色现代资本市场发展之路的应有之义，也是做好上市公司监管工作的使命所在。”王建军说。

当“优等生”担起高质量发展的主体责任

提高上市公司质量是一项复杂的系统工程，上市公司自身是内因，是责任主体，也是最终受益者。各上市公司要深刻认识提高质量是自身责无旁贷的重要使命，主动扛起自我规范、自我提高、自我完善的责任，牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，勇于担当、主动作为，真正成为各类企业中的“优等生”。

王建军表示，资本市场要健康繁荣，没有“真”的基础，市场信任、信心和发展就无从谈起。信息披露是资本市场的生命线，提高上市公司质量首先要解决信息披露真实性的问题。一个好的上市公司，一个负责任的实控人、大股东，就必须讲真话、做真账，不操纵业绩，不欺骗市场，不误导投资者。这是底线，不是高要求。个别公司编故事、做假账、搞虚假披露，严重损害市场信心，也毁掉了自身荣誉、自身发展。在这个问题上，各上市公司一定要警醒，要算大账、算长远账，牢牢守住底线。

“主业突出、业绩优良是上市公司高质量发展的体现，也是赢得投资者青睐、赢得市场地位的关键所在。”王建军说，上市公司要有强烈的实业报国情怀，扎根实体、苦练内功，聚焦主业、做精专业，踏踏实实把自己的事办好、把企业经营好。大力弘扬企业家精神和工匠精神，既要在激烈的市场竞争中保持定力，不盲目扩张，打造别具特色的中国精品和基业长青的百年老店，也要善于抓住全球产业结构调整的新机遇，勇于开辟新领域、新赛道，加快建设世界一流企业。

创新是引领发展的第一动力。王建军认为，上市公司作为要素集成中心、成果转化中心，要主动站位国家发展战略需要，用好资本市场这个“助推器”“催化剂”，科学谋划创新活动，提高创新的针对性、有效性，为重点、关键领域的技术突破作出贡献，推动“科技—产业—金融”良性循环。

“上市公司要争做提升产业链韧性、推动产业链升级的表率，更好助力打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。”王建军说，提高上市公司质量，也是对投资者最好的保护，实控人、大股东要始终敬畏投资者、尊重投资者、保护投资者，保持好“上市”初心，牢记上市不是终点，而是高质量发展的新起点，必须通过提升治理水平和核心竞争力，努力创造更多的价值，让投资者真正分享到企业发展壮大带来的红利。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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