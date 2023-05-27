5月25日至26日，2023高通汽车技术与合作峰会在苏州举行。据悉，该峰会首次全景式呈现骁龙数字底盘带来的最新技术成果，汇聚产业力量共绘智能网联汽车发展新蓝图。

此次峰会共吸引超过120家产业链上下游厂商和1300多名生态伙伴及专业观众参与。高通汽车业务团队分享了骁龙数字底盘的最新动态，来自蔚来、高合、梅赛德斯-奔驰、毫末智行、百度、中科创达、德赛西威、博泰车联网、移远通信和美格智能的嘉宾登台分享，同时，来自智己、零跑、合众新能源和镁佳科技的高管在圆桌环节共话如何推进汽车产业变革和用户体验升级。此外，骁龙数字底盘概念车首次在国内亮相，60多项创新方案及应用展示从多维度勾勒汽车未来创新之路。

高通公司中国区董事长孟樸致辞。（受访者供图）

高通公司中国区董事长孟樸表示：“汽车已经成为高通业务多元化发展战略的重要板块之一。长期以来，我们在移动连接和计算领域的技术优势，将更好地助力汽车产业应对变革，共同开启智能、安全、高效的未来出行新纪元。”

骁龙数字底盘：加速实现智能网联汽车的未来

当前，新一轮科技革命与产业数字化变革交织演进，汽车行业的核心技术、商业模式和产业生态等方面都发生着深刻变化，智能网联汽车已经成为前沿科技集聚的代表载体和全球汽车产业发展的战略方向。

高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理Nakul Duggal发表主题演讲。（受访者供图）

高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理Nakul Duggal表示：“高通的创新DNA正助力我们在汽车行业快速发展，我们基于统一的技术路线图打造了骁龙数字底盘，凭借在众多技术领域的持续投入，支持包括中国合作伙伴在内的汽车生态系统打造下一代汽车。”

据了解，骁龙数字底盘是一整套开放、可扩展、可升级的解决方案，涵盖连接、座舱、智能驾驶、车对云四大领域，能够提供下一代智能网联汽车所需的几乎全部技术。目前，骁龙数字底盘已赋能全球超过2.5亿辆汽车，为数亿用户带来更智能、更顺畅、更安全的创新驾乘体验。在座舱领域，目前广受采用的第三代骁龙座舱平台，成为众多领先品牌打造差异化车内体验的首选；而第四代骁龙座舱平台，在带来更丰富先进功能的同时，还将支持汽车更好地向区域体系架构演进。在连接领域，骁龙汽车智联平台不仅支持先进的4G和5G连接，还包括Wi-Fi、蓝牙，以及独特的蜂窝车联网（C-V2X）和卫星通信解决方案，囊括智能网联汽车所需的几乎全部连接技术。

高通技术公司产品管理副总裁Anshuman Saxena表示：“当前，汽车行业正发生深刻的变革，软件定义汽车时代已经到来，这意味着驾乘体验将变得至关重要，而用户和汽车之间的联系也将发生很大的变化。未来，我们希望利用骁龙数字底盘中的计算解决方案，突破信息影音、座舱和ADAS等功能的边界。”

峰会期间，骁龙数字底盘概念车首次在中国亮相，通过支持个性化服务、交互式辅助等多样化应用与服务，展示了骁龙数字底盘带来的全域支持能力，生动诠释了高通对于智能网联创新体验的构想。峰会还展出了60多项基于骁龙数字底盘的创新方案和应用展示以及来自众多合作伙伴的30余款整车，集中呈现驱动汽车产业升级的技术突破和前瞻方向。

百余家企业齐聚：共绘汽车科技生态合作蓝图

高通与中国汽车生态系统展开合作已经15年，中国汽车产业的快速发展和蓬勃活力，将高通的汽车技术创新带给了更多消费者。中国庞大的用户基础，将为智能汽车的发展与落地带来巨大推力；消费者对多元化和丰富应用场景日益增长的需求，也为高通携手产业链打造更出色的智能汽车提供了更多发展空间和可能性。秉承“植根中国、分享智慧、成就创新”的理念，高通不断支持中国汽车生态系统创新，助力合作伙伴更好地把握机遇。

峰会户外整车展示区俯瞰图。（受访者供图）

凭借技术产业双赋能，高通在中国的汽车“朋友圈”不断扩大。在产品技术方面，高通的汽车解决方案获得了中国合作伙伴的青睐和消费者的认可，自2021年起，骁龙数字底盘已支持逾40家中国汽车品牌推出超过100款车型；在支持生态发展方面，高通也持续关注并助力中国汽车初创企业的成长，推动前沿技术落地。在峰会前夕，由苏州高铁新城、高通中国和中科创达三方共同成立的智能网联汽车联合创新中心，在苏州市相城区正式揭牌并投入使用，这也是高通在国内与合作伙伴共建的首个聚焦智能网联汽车的联合创新中心。

此次峰会是高通与汽车产业伙伴携手创新、合作共赢的缩影，共吸引来自汽车及相关产业百余家企业共襄盛举。除展示丰富的生态合作成果外，峰会期间，高通还联手合作伙伴带来超过30场主题演讲和专题技术分享，多角度、立体化展示当前中国智能网联汽车产业的强大发展动能与创新方向。面向汽车行业的变革机遇，高通将继续通过全面的解决方案，与合作伙伴打造更具活力的汽车生态系统，重新定义智能网联汽车的未来。

(责编：董童、李源)

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