人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监督管理总局了解到，截至2023年3月底，全国登记在册外商投资企业（含分支机构，下同）67.5万户。2023年一季度，全国新设外商投资企业1.1万户，同比增长7.6%。

市场监管总局相关负责人表示，今年一季度，随着疫情防控措施的优化调整，跨国商务活动加速恢复，新设外商投资企业等指标出现向好势头。

市场监管总局发布数据显示，一季度，全国新设外商投资企业1.1万户，同比增长7.6%，接近疫情前同期水平。特别是3月全国新设外商投资企业4818户，单月同比增长44.0%，新设外商投资企业数量回升，企稳向好势头明显。

市场监管总局数据还显示，一季度，全国第一、二、三产业新设外商投资企业分别为56户、841户、10192户，新设外商投资企业91.9%集中在服务业。其中，住宿餐饮、商务租赁、运输仓储、批发零售等聚集性、接触式行业新设外商投资企业恢复较快，同比分别增长22.0%、13.9%、12.8%、12.4%，受疫情影响行业恢复明显。

从外资来源地来看，市场监管总局数据显示，一季度新设外商投资法人企业（不含分支机构）中，来自美国、欧盟、日本、韩国和港澳台地区的投资依然位居前列，中国市场始终是全球企业投资的热土。东部地区仍然是外资主要流入地，一季度，浙江、广东、福建三省新设外商投资企业同比分别增长66.7%、33.1%和16.5%。

上述负责人表示，新设外商投资企业的增长企稳向好，表明外资看好我国经济复苏潜力和发展前景。下一步，市场监管总局将坚持全面深化改革，稳步推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极营造公平竞争、诚信经营的市场秩序，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引外资，着力巩固外资回稳向好势头。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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