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南京百水保障房一期项目A地块公租房实现过半交付

2023年05月27日15:28 | 来源：人民网
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5月26日，在住房和城乡建设部指导、中国建筑业协会主办的“住宅品质提升现场交流会”现场，由中建二局承建的南京百水保障房一期项目，得到了业内百余名观摩团的认可与好评。

据悉，南京百水保障房一期项目是南京市“十三五”规划建设首个开工的重点民生工程，项目位于南京市栖霞区马高路，总建筑面积28.7万平方米，由19栋住宅及1栋商业配套设施组成，满足2940户居民住房需求。目前，项目已全面完工，A地块公租房实现过半交付。

南京百水保障房一期项目由“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”苏宪新劳模创新工作室团队成员“操刀”，在南京上坊保障房、丁家庄二期保障房等重点工程建设经验基础上，团队进一步深化技术革新。建造过程中，工作室建立智慧工地运行中心，将BIM施工模拟技术与装配式建筑相结合，通过BIM一体化设计技术、工厂生产技术和现场装配技术的应用，实现进度、施工方案、质量、安全管理数字化、精细化和可视化管理。工期缩短3个月，节约木材约90％，节约水泥约20％，结构预制率达到31％。

作为绿色建造施工三星级工程，项目应用建筑采光通风优化技术、太阳能及空气能热水系统、海绵城市、装配化装修等27项创新技术，形成高品质绿色建筑技术体系，合计创效费用832万元。运营后，小区每年节碳减排量636吨，具有高度的社会经济效益。

项目主体为预制装配整体式剪力墙结构，填充墙采用预制墙板，采用装配式装修，装配率达60%。内外墙免抹灰，有效避免抹灰空鼓、开裂通病，预制结构一次成优，将结构的剪力墙、保温板、混凝土外叶板预制在一起。集承重、围护、装饰、保温、防水、防火于一体，彻底解决外保温易失火、易脱落难题。同时，运用装配化装修技术，采用集成式厨房、卫生间，现浇部分外窗四周混凝土企口一次成型，解决厨卫间渗漏难题。采用架空地板，实现保温、隔音功能一体化。

此外，在高质量建设住房的同时，南京百水保障房一期项目还由内而外完善小区配套，精心打造了一个集社交、休憩、社区服务等设施为一体的宜居社区服务场所。运用“安居公租”系统，项目为住户提供便捷高效的入住服务，实现在线缴费，在线报修，服务周到。各户门窗出入口布设红外线安防系统、避难间等，管理规范。项目为南京市建筑工程质量潜在缺陷保险试点工程，为工程提供保险护航。实现了“小户型、高品质、低租金、好服务”的目标，增强了入住群众的幸福感和满意度。考虑到高层住宅消防安全，项目还将每一户的卫生间都按照消防临时避难间来设计，门窗采用防火门、耐火窗，一旦发生火灾，居民可以待在避难间等待救援，一个半小时内，门窗可以把烟和火隔绝在外。

作为南京第三代保障房，项目以“打造人民满意的好房子”为目标，运用国内领先的装配式住宅成套应用技术，解决了住房长期存在的功能品质与工程质量相关难题。从建筑的各个环节、各个角落，践行工业化、数字化、绿色化的建造理念，将绿色、装配式、精益建造和建筑信息化技术全过程应用深度融合，实现“住有所居”向“美好宜居”的转变。

(责编：董童、李源)
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