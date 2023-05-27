人民网北京5月27日电 （记者许维娜）近年来，我国主动把握新一轮科技革命和产业变革机遇，大力实施创新驱动发展战略，充分发挥海量数据、超大规模市场和丰富应用场景等优势，积极推动数字经济与实体经济深度融合，我国数字经济规模连续多年位居世界第二。

如何用数字赋能企业创新发展？“数字经济”与“实体经济”怎样融合创新？各行各业数字化转型如何展示创新之力、赋能人民美好生活？

2023中关村论坛举办期间，“数字化创新”成为嘉宾热议的高频词。在“全球数字化创新”论坛上，与会嘉宾就“创新驱动 数字赋能 共享未来”这一论坛主题进行发言和演讲，交流了数字化应用创新实践经验，分享了数字化应用与创新成果，探讨了数字化应用与创新前沿问题，畅谈了数字化应用与创新体会。

工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员王建伟表示，我国数字经济发展正转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，要把做实做强做优实体经济作为主攻方向，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，加快促进数字技术和实体经济深度融合。

王建伟从加速资源要素汇聚、推进产业数字化转型升级、激活数据要素价值潜能、持续完善数字经济发展环境等方面介绍了工信部信发司下一步为促进我国数字经济做强做优做大而提出的工作重点，并希望中关村数字经济产业联盟围绕促进数字经济、大数据产业高质量发展等举办高端论坛、制定标准规范、开展相关研究与培训，不断凝聚企业数字化应用与创新的强大活力，抢抓数字化发展机遇。

论坛期间，现场还发布了由中关村数字经济产业联盟携手多家成员单位发起建设的数字化生态共同体平台。

对此，中关村数字经济产业联盟副理事长兼秘书长常义表示，该平台面向企业数字化转型、数字城市等应用场景征集发布需求项目、优秀技术产品和解决方案等，通过搭建供需双方对接平台，打造数字化生态共同体，提供一站式数字化生态服务，推动企业及城市数字化转型，助力提升企业以及城市的核心竞争优势，实现价值共创、利益共享、发展共赢，为数字中国建设提供有力支撑。

据介绍，2023中关村论坛设置论坛会议、展览展示、技术交易、成果发布、前沿大赛和配套活动共6大板块150余场活动，吸引80多个国家和地区的嘉宾出席，近200家外国政府部门、国际组织和机构参与，包括17位诺奖级嘉宾在内的近120位顶尖专家将发表高水平主旨演讲，其中外籍演讲嘉宾占比超40%。

“一大批原创前沿科技成果、重大国际科技合作项目和政策举措将在论坛发布，我们还将围绕人工智能、生命科学、清洁能源等前沿领域，以及数据治理、女性科技创新、数字体育等热点议题，举办各类平行论坛活动。”北京市科委中关村管委会新闻发言人张宇蕾表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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