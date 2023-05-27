人民网北京5月27日电 （欧阳易佳）5月25日至26日，以“聚力兴水惠湄，开启金色五年”为主题的2023年水资源领域“澜湄周”活动在京举办。与会嘉宾表示，落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标，共同应对气候变化挑战，保护水生态水环境，需要携手共进，推动澜湄水资源合作走深走实，为区域发展和共同繁荣提供有力的水安全保障，助力新时代澜湄国家命运共同体建设。

同饮一江水，澜湄一家亲。澜湄水资源合作中心主任郝钊表示，澜湄合作是首个由流域国家共商共建共享的新型次区域合作机制，启动七年来持续高水平发展，成果丰硕，已成为区域合作的“金色样板”。澜湄水资源合作是澜湄合作的旗舰领域，为提升澜湄国家水治理能力、促进流域人民民生福祉、支撑澜湄国家可持续发展作出了重要贡献。

水利部国际合作与科技司司长金海认为，澜湄流域作为当今世界经济发展最具潜力的地区之一，水资源合作在澜湄区域建立气候韧性、洪旱灾害防控、粮食安全、能源安全、供水安全、生态保护、支撑经济社会可持续发展、服务民生福祉等方面发挥着关键基础性作用。

“中方愿同流域各国一道，努力以中国式现代化新成就为区域发展提供新机遇，始终秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，持续深化澜湄水资源务实合作，积极推动水资源开发利用、水文信息、防灾减灾、能力建设、人员培训等全流域治理管理的国际交流与合作，为澜湄流域人民安居乐业、经济社会发展提供有力的水安全保障。” 金海说。

外交部亚洲司大使于红指出，澜湄合作是首个由澜沧江——湄公河沿岸各国共商、共建、共享的新型次区域合作机制，在六国团结协作、共同努力下，已成为次区域最具活力、最具发展潜力的合作机制之一，为六国发展注入“活水”，为构建人类命运共同体树立了典范。

“同饮一江水，命运紧相连”是澜湄合作永恒的主题。于红表示，面对世界百年未有之大变局，水资源合作同流域各国国计民生密切相关，也是澜湄合作的优先领域。中方将坚持亲诚惠容周边外交理念，同湄公河各国分享发展红利，共商合作大计，共同打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区、全球文明倡议首善区，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

活动期间，江苏省外办代表介绍了江苏省参与澜湄合作情况，与会代表还就澜湄水资源合作进展情况及下一个五年行动计划有关建议进行了交流讨论。

5月25日下午，澜湄中心组织举办了“兴水惠湄：新五年，新使命”澜湄青年圆桌会议。河海大学湄公河国家留学生代表，中国水科院、清华大学等水利专业学生代表，围绕主题开展深入交流，并在“澜湄周”主活动上汇报了会议主要成果。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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