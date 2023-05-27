中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会现场。 主办方供图

人民网北京5月27日电 （黄盛）今日，中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会在北京召开。会上，中国证监会党委委员、副主席王建军，国务院国资委党委委员、副主任赵世堂，全国工商联副主席、中国民间商会副会长安立佳出席并致辞；中国上市公司协会会长宋志平发表演讲，中国证监会相关机关部门、各辖区证监局、沪深北交易所相关单位负责人等，共计900余人参加了会议。

王建军表示，上市公司是实体经济的“基本盘”，也是资本市场的基石。提高上市公司质量对于促进资本市场高质量发展、加快建设现代化产业体系、构建新发展格局具有重要意义。通过近几年的努力，上市公司面貌和质量发生了可喜的变化，上市公司重要性持续增强，成长性不断凸显，规范性稳步提升，引领创新作用日益突出，积极履行社会责任，有力支持了宏观经济大盘稳定和整体好转，也夯实了资本市场稳定健康发展的基础。他认为，提高上市公司质量是一项复杂的系统工程，但上市公司自身是内因，是责任主体，也是最终受益者。各上市公司要主动扛起自我规范、自我提高、自我完善的责任，牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，真正成为各类企业中的“优等生”。

赵世堂表示，央企控股上市公司高质量发展迈出坚实步伐，为助力稳定宏观经济大盘和资本市场健康发展作出了积极贡献：一是与资本市场的对接进一步深化，二是运行质量效益进一步提升，三是投资者沟通交流进一步加强，四是在履行社会责任方面进一步彰显担当。接下来，国务院国资委将推动央企控股上市公司内强质量、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，不断提高核心竞争力、增强核心功能，在助力资本市场平稳健康发展、服务构建新发展格局中扛起责任、做出贡献，并积极支持中央企业充分对接资本市场，在高水平利用资本市场上展现新作为，不断引导中央企业提升上市公司发展质量，在维护资本市场平稳运行上展现新作为，持续推动中央企业更好融入资本市场，在打造现代新国企上展现新作为。

安立佳表示，全国工商联一直高度重视民营上市公司质量提升，积极引导民营上市公司在构建新发展格局，推动民营经济健康、高质量发展上作出更大贡献。近年来，民营上市公司在资本市场获得了规范发展的资源，逐渐成为促进我国资本市场健康发展的重要力量。为此，安立佳对民营上市公司提出三点建议：一是要坚定不移走高质量发展道路，加快向世界一流企业进军，要不断筑牢发展根基，提高核心竞争力，抢抓多层次资本市场发展机遇，提升利用国际国内两种市场和资源的能力；二是要有效防范化解风险隐患，在统筹发展与安全中行稳致远，民营上市公司要牢固树立底线思维，完善风险防控机制，推进公司治理结构现代化，加大投资者权益保护；三是要大力弘扬企业家精神，在履行社会责任上发挥表率作用，要把企业发展与人民幸福紧密结合在一起，在参与公益慈善、乡村振兴、促进共同富裕中发挥更大作用，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

新形势下，加快建设中国特色现代资本市场，上市公司肩负着新使命，要为实现高质量发展注入新动能。宋志平表示，中国上市公司协会充分发挥服务和自律管理作用，在促进提高上市公司质量方面开展了一系列工作：切实发挥上市公司与监管部门的沟通桥梁作用，打造上市公司自律管理的主要阵地，搭建上市公司互学互鉴的交流平台，推动形成宣传高质量发展成效的重要窗口。在新时代、新形势、新要求下，中国上市公司协会将不断优化服务方式，丰富服务内容，提升服务效能，一是加强培训，不断提升上市公司董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力；二是抓好信息披露和公司治理，以“双轮驱动”提高上市公司治理水平，激发上市公司内生动力；三是积极反映会员诉求，不断优化企业营商环境。

峰会期间，中国联通董事长刘烈宏、新希望集团董事长刘永好、科大讯飞董事长刘庆峰、贵州茅台董事长丁雄军发表主旨发言，分享了上市公司高质量发展创新的实践成果与经验思考。

第三届理事会第一次会议审议通过了《关于增补中国上市公司协会会员理事的议案》《关于聘任中国上市公司协会部分专业（行业）委员会主任委员的议案》等事项。同时，会议通过增选赵国栋、卢铁忠、董明珠、吴壹建、刘燕、李航、李辉、王泊、杜春野、宋静刚、郑驹为第三届会员副会长。

在峰会现场，由中国上市公司协会与人民网联合推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目采访了金蝶国际软件集团董事会主席及首席执行官徐少春，科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰，用友网络副总裁郭金铜，中科星图高级副总裁、董事会秘书陈伟。嘉宾们在接受采访时表示，当前上市公司面临的内外部环境发生深刻变化，这需要上市公司自身积极应变，既抓好增量优化也抓好存量提升，紧紧抓住全面注册制等资本市场改革的新机遇，提升规范公司治理和信息披露，共同努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀市场主体，更好服务国家创新驱动发展战略。

此外，峰会还设置了以“完善中国特色估值体系，引领上市公司高质量发展”为主题的圆桌对话，以及“金融创新助力实体经济高质量发展”“上市公司数字经济高质量发展”为主题的平行论坛，邀请了众多上市公司代表进行深入交流和研讨，并发布了《上市公司数字经济发展报告》和《上市公司数字化转型典型案例榜单》等。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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