人民网北京5月27日电 （记者许维娜）开源既是发展模式又是商业模式，在开源处理器芯片蓬勃发展的当下，中国如何把握创新机遇？

在2023中关村论坛举办期间，“开源生态”成为嘉宾热议的高频词。在“RISC-V开源处理器芯片生态发展”论坛上，与会嘉宾共同探讨前沿技术发展、共商开源处理器芯片领域合作，凝聚开源芯片全球发展共识，规划开源芯片未来发展方向，推动构建“开源处理器芯片全球共同体”。

中国科学院副院长、党组副书记阴和俊表示，开源芯片以开放共享为核心目标，将对全球信息产业格局产生变革性影响，在全球形成一种开放共建的处理器芯片新生态模式。

阴和俊介绍说，中国科学院长期关注开源处理器芯片核心前沿技术，持续推动相关创新联合体发展，践行创新驱动发展战略，为我国经济社会持续高质量发展提供有力支撑。中国科学院愿与全球各方一道，坚持“开放包容、共享共赢”的发展理念，深耕中国开源芯片创新沃土，架起国际开源芯片合作桥梁，深入构建全球化开源芯片发展生态，让开源芯片红利惠及各国人民。

北京市政府党组成员、副市长于英杰表示，作为全球科技创新发展的前沿战略性领域，第五代精简指令集RISC-V是北京国际科技创新中心建设的重大技术布局。为抢抓RISC-V发展窗口期，在中科院的大力支持下，成立了北京开源芯片研究院，以开源开放凝聚产业发展共识，产学研协同开发RISC-V生态共性基础技术，建立起学术界与产业界长期合作通道，着力推进RISC-V创新链和产业链的加速融合。

论坛期间举行了中国科学院“先导”专项成果发布仪式。中国工程院院士、计算技术研究所学术委员会主任孙凝晖介绍了中国科学院抢占未来智能物联网时代的开源处理器芯片软硬件生态，布局“开源处理器基础组件”与“开源处理器操作系统关键技术”研发的总体情况。

在专项成果展示发布环节，计算技术研究所副所长包云岗介绍了目前全球性能最高的开源高性能RISC-V处理器核项目“香山”。据悉，“香山”作为国际上最受关注的开源硬件项目之一，已在全球最大的开源项目托管平台GitHub上获得超过3580个星标，形成超过449个分支（Fork）。

据了解，2021年起，北京市与中科院战略合作，发挥北京市应用牵引和芯片定义的优势，北京市经济和信息化局组织产业界成立开芯院，创新“产学研”协同模式，加速“香山”的技术演进与应用落地。基于“联合企业研发+分级开源共享”的创新组织模式，第二代“香山”（南湖）开源高性能RISC-V处理器核已完成产品化改造并交付首批用户。目前，“香山”（南湖）处理器，主频达到2GHz，SPECCPU分值达到10分/ GHz，性能超过ARM Cortex-A76，支持众多复杂高速外设接口。

软件研究所副所长、总工程师武延军介绍了“傲来”RISC-V原生操作系统。作为“先导”专项亮点成果之一，“傲来”集成软件所的最新科研成果，通过构建开源软件可靠供应链管控平台和源码级自动化编译构建平台，形成基于OpenEuler的社区参考版本，并覆盖服务器、移动和物联网等全应用领域。相关核心关键技术已辐射至RISC-V开源社区与互联网企业，帮助社区和企业解决RISC-V操作系统的诸多痛点问题。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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