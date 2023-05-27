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聚焦2023中关村论坛

财经观察：百余项成果集中亮相 2023硬科技嘉年华启幕

2023年05月27日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者栗翘楚）脑控智能轮椅、3D打印学步鞋/剃须刀、仿生机器金龙鱼……近日，涵盖脑机接口、自动驾驶、元宇宙等百余项科技成果的2023硬科技嘉年华活动（以下简称“嘉年华”）在中关村壹号园区举办，该活动以“打破边界 科技狂想”为主题，以硬科技产品全球首发夜、硬科技沉浸式体验、高品质产业论坛为核心，融合数字科技、文化艺术、沉浸体验、创意市集、网红打卡等多元化内容，为观众呈现一场科技盛宴。

嘉年华现场，十大硬科技新技术新产品进行全球首发首秀：灵犀微光最新系列光波导模组、睿尔曼智能科技的多模态智能机械臂套件、声智科技的云耳开放式无线耳机、起源跃动的无穿戴全身追踪系统、丁责智娱的不朽机甲机器人、视感科技的音乐密码-音乐盒子、STEPVR国承万通元宇宙任意门、诺非技术的好运锦鲤仿生鱼、康小虎元气垫和元气护眼仪等10大前沿科技产品与观众进行“亲密接触”。

在全自动智能吧台调酒机器人、3D打印的巧克力、MR未来战车、家用元宇宙概念机STEPVR等吃喝玩乐体验项目展台，前来参观的观众络绎不绝。在小马智行L4级自动驾驶车辆体验区，企业开放限量体验名额，邀请观众感受自动驾驶的奇妙体验。在人工智能大模型方面，柏睿数据携多款数据智能及先进算力产品亮相活动现场。柏睿数据总裁梁雪青表示：“我们的数据智能及先进算力产品已赋能多个核心场景，在智能制造领域，我们以自主可控、高性能的国产算力引擎RapidsDB构建数字云工厂，覆盖无人仓库、智能工厂、高精度数控机床三大典型应用场景，促进智能制造高质量发展。”

嘉年华期间，“IN-Tech”AI前沿应用论坛等三大产业论坛将重磅亮相，业内知名院士、科学家、大企业和科技创新企业齐聚，一同探讨中国AI未来发展机遇和挑战，为面向未来的产业、生活以及城市发展贡献智慧和能量。

据了解，本届嘉年华在前三届活动的场景基础上搭建“明日”狂想、首发奇妙夜、宇宙贩卖局、“后浪”狂欢、“ONE”物市集等5大场景空间。在后浪狂欢区，百余位青年集结草坪区消夏露营场景，体验风筝DIY、空气架子鼓、智能音乐琴等多项互动环节，硬核科技与轻盈生活自然融合，为嘉年华添加了别致的色彩，更为观众带去乐活新颖的多元化体验。

本届硬科技嘉年华期间，中关村壹号还将举办 “IN-TECH”AI前沿应用论坛（5月28日）等三场产业论坛，百余位产业专家、知名企业家相聚于中关村壹号U Space，跨界交锋碰撞，一起为面向未来的产业、生活以及城市发展贡献智慧和能量。

作为中关村论坛的配套活动，2023硬科技嘉年华由实创股份公司主办，其初衷是让科技真实地被感受、被触摸、被应用，让技术真正融入到普通人的生活中。行业大咖的现场解析引导，科技新品的全球首发，以及科技、艺术、音乐、生活多领域跨界融合的完美呈现，为科技爱好者们提供交流学习、互动狂欢的科幻E世界。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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