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曾从钦：白酒行业仍处结构性红利期 持续赋能渠道建设

2023年05月27日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）“当前白酒行业仍然处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期，结构性增长是主旋律、主基调。”在26日举行的五粮液2022年度股东大会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦如上表示。

曾从钦介绍，2022年度，五粮液实现营业收入739.69亿元、同比增长11.72%；实现归属于上市公司股东净利润266.91亿元、同比增长14.17%，业绩连续7年保持两位数增长。

曾从钦表示，当前五粮液正处于多重利好的“三期叠加期”，即宏观向好的发展窗口期、政策加码的战略机遇期、行业集中的结构性红利期。

据了解，在股东回报方面，五粮液将分红比例从过去的50%上升至55%，拟分红现金总额146.8亿元，创上市以来新高。对此，曾从钦表示，公司把品质、经营、品牌等各方面做好，在此基础上努力提高分红比例。

在销售方面，五粮液股份公司副总经理刘洋表示，自元旦后去全国18个省级市场调研看到动销非常旺盛，全国26个大区第八代五粮液动销都是双位数增长，很多大区增速有20%以上。此外，五一期间线下增速同比去年翻一倍，线上是去年的1.5倍，开瓶率很高，去库存很快。

同时，在五粮液2022年董事会工作报告中提出，要推进营销组织变革，按照“有进有退、不退不进”原则，大力开展渠道优化，精准有序开发企业直销客户。持续赋能渠道建设，实施形象升级、效益提升、客情维护三项工程；积极拓展创新渠道，加强内容电商布局和创新平台引流。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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