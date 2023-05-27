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预制菜标准体系构建正在加快

2023年05月27日23:09 | 来源：新华网
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新华社广州5月27日电（记者刘宏宇）“到2025年，基本构建形成食品预制化标准体系。”全国食品工业标准化技术委员会秘书长杨晓明27日在第五届中国食品产业发展大会上说。

杨晓明介绍，到2025年，重点领域标准制订工作步伐加快，国家标准、行业标准应用多点突破，地方标准、团体标准研究同步实施。新立项食品预制化领域国家标准、行业标准50项左右，发布实施国家标准、行业标准30项左右，能够较好满足食品工业预制化发展需求。

发展预制菜产业已成为各地助力农产品深加工、减少资源浪费、培育经济新增长点的重要抓手。山东、广东、福建、河北、河南、重庆、浙江、江西等地均已出台预制菜产业扶持政策。

(责编：杨光宇、牛镛)
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