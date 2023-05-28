新华社上海5月27日电 题：大口岸、大策源、大链接——上海以高水平开放推动高质量发展

新华社记者王永前、周蕊

一季度，上海市实现地区生产总值10536.22亿元，按可比价格计算，同比增长3%，上海已连续三个季度GDP突破万亿大关。

今年以来，上海经济运行平稳开局，呈现持续恢复、回升向好态势，主要指标明显改善，新动能持续成长，市场活力不断增强。

上海是中国最大的经济中心城市，对中国经济的引领作用，不仅在于“吨位”，更在于“站位”。作为改革开放排头兵、创新发展先行者，上海奋勇当先，聚焦大口岸、大策源、大链接，以高水平开放推动高质量发展。

大口岸：商品流跑起来，万亿之上再攀登

4月22日，满载空调、叉车等55个集装箱货物的“中欧班列—上海号”第100趟列车从上海铁路闵行站驶出；1月，一批特斯拉电动汽车从上海自贸区临港新片区的南港码头离港，首次出口泰国……

上海“蝉联”全球最大的贸易口岸城市多年。1月到4月，上海实现外贸进出口总额13932.12亿元，同比增长13.5%。其中，出口5586.46亿元，增长16.3%；进口8345.66亿元，增长11.6%。

外贸成绩“飘红”，高附加值产品占比不断提升，新能源汽车等“出口金名片”更闪亮。前4个月，上海出口机电产品3898.7亿元，同比增长21%，占全市出口总值的69.8%。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口同比分别增长153.5%、274%、92.2%。

“在以上海为代表的长三角地区，新能源汽车产业已形成世界级产业集群。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说。

5月22日，力拓集团与中国国际进口博览局签订了2024年到2028年长期参展合作备忘录，成为首家签约未来5年进口博览会的世界500强企业。第六届进博会筹备工作稳步有序推进，截至目前，企业商业展签约参展面积超过26万平方米。

5月19日，欧莱雅PRO全球首店正式亮相，在第四届进博会上亚洲首展的节水洗护发神器实现全球范围内首次商业落地。新华社记者周蕊 摄

6天的进口博览会，365天的“展品变商品”。静安寺商圈内，欧莱雅PRO全球首店里，第四届进博会上亚洲首展的节水洗护发神器正式“上岗”，这一“黑科技”在全球范围内首次商业落地；盒马门店里，第五届进博会上的“明星展品”俄罗斯斯味特拉冰淇淋，在不到半年的时间里，就已走上货架……

上海市商务委员会副主任张国华介绍，进博会“溢出效应”持续放大，2018年以来，上海累计认定60家“6天+365天”交易服务平台，引入展品近27万种（件），累计进口商品额超3230亿元。

大策源：要素流活起来，新赛道育新动能

日均新增294家科技企业，占新增企业数近三成——上海是全国经济总量最大的城市，也是重要的科技创新策源地。

一季度，上海工业战略性新兴产业总产值3992.33亿元，占规模以上工业总产值的43.5%，比重同比提高2.7个百分点。

打破要素藩篱，上海乘开放之势，打造“热带雨林”式创新生态。

创新驱动发展。外资大企业也助力中小企业创新发展，仅在上海浦东新区，就有65家大企业开放创新中心。

位于上海浦东新区的西门子医疗上海创新中心内景。新华社记者周蕊 摄

“通过西门子医疗上海创新中心的技术平台和研发支持，我们用了一年多就建立完整的本土供应链体系，产品预计年内落地上海、江苏、陕西等地的医院。”奥瑞得医疗科技（上海）有限公司副总经理叶立说。

西门子医疗大中华区总裁王皓介绍，西门子医疗上海创新中心已与150多家生态伙伴建立合作关系，赋能初创企业40余家，目前有超过30个合作项目正在进行中。

上海市副市长华源介绍，今年4月出台的《上海市加大吸引和利用外资若干措施》明确，鼓励外资设立开放式创新平台，推动设立外资研发机构协同创新项目等。

一季度，上海新设企业10.3万户，同比增长30.4%，其中，信息服务业和科技服务业新设企业数同比分别增长33.6%和24.6%。

上海市政府副秘书长、发展改革委主任顾军介绍，上海正在发力绿色低碳、数字经济等新赛道，前瞻布局未来健康、未来智能等五大未来产业。到2025年，上海一系列新赛道的产业规模有望突破4.5万亿元。

大链接：资金流转起来，营商环境筑高地

开放是上海最鲜明的品格之一。上海稳步推进制度型开放，大力营造国际一流营商环境，着力构筑开放型经济新优势。

4月9日，特斯拉宣布加码投资，将在上海新建储能超级工厂，布局“未来赛道”。

外资企业以实际行动投下对上海经济发展的“信心票”，上海仍然是全球最富吸引力的外商投资热土之一。

张国华介绍，一季度，上海实际使用外资78亿美元，同比增长28.1%；新认定跨国公司地区总部16家、外资研发中心7家，累计分别达到907家、538家。今年以来，上海市商务委与100多批跨国公司企业高层代表进行交流，完善重点外资项目专班和专员服务机制，加速项目落地、建设和投产。

上海不仅是跨国企业进入中国的“快速道”，也是中国企业走向世界的“桥头堡”。优质营商环境吸引外商纷至沓来，同样也帮助中国企业“出海”更顺畅。

5月25日，“潮涌浦江·投资虹桥”2023虹桥国际中央商务区投资促进大会现场，7家新认定的内资（民营）企业总部集体授牌。新华社记者周蕊 摄

5月25日，上海虹桥国际中央商务区为7家新认定的内资（民营）企业总部集体授牌。“老家”在长三角，面向海外的第二总部在虹桥，成为不少长三角企业的新选择。

“老家”在江苏的神马集团相关负责人吴晶介绍，商务区协调多方，为企业海外投资项目“保驾护航”，“这里的营商环境为我们‘二次腾飞’插上了翅膀，虹桥是企业面向世界、实现外向型发展的‘最优选’”。

虹桥国际中央商务区管委会党组书记、常务副主任鲍炳章介绍，作为虹桥国际开放枢纽的核心承载区，商务区经济韧性强。1月到4月，累计引进重点项目146个，累计意向投资额853亿元，商务区税收收入同比增长42.8%。年内商务区将组织10余场国内外“走出去”招商活动，成为长三角企业联通世界的“彩虹桥”。

吃改革饭，走开放路，打创新牌。兔年开工首日，上海召开2023年全市优化营商环境建设大会，连续第六年为优化营商环境“划重点”。从1.0版到6.0版，上海对标国际最高标准最好水平，把企业“痛点”变成营商环境优化的“发力点”。上海还明确将持续推进首创性改革、引领性开放、开拓性创新，增创开放型经济新优势。

百舸争流，奋楫者先。

上海正在以更高站位、更大力度、更实举措推动各项工作再上新台阶，努力在高质量发展上走在前列、在中国式现代化建设中勇立潮头，更好地为全国改革发展大局服务。

(责编：杨光宇、牛镛)

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