记者谢希瑶 魏玉坤

记者27日从国家统计局获悉，4月份，工业生产继续恢复，企业营收增长加快，规模以上工业企业利润同比下降18.2%，降幅较3月份收窄1.0个百分点，连续两个月收窄。

统计数据显示，4月份，在41个工业大类行业中，有23个行业利润增速较3月份加快或降幅收窄、由降转增，占56.1%。

工业企业当月营收增长加快。4月份，规模以上工业企业营业收入同比增长3.7%，增速较3月份加快3.1个百分点。在当月营收改善带动下，工业企业累计营收由降转增。1至4月，规上工业企业营业收入同比增长0.5%，一季度为下降0.5%。

装备制造业利润明显恢复。4月份，受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用，装备制造业利润同比大幅增长29.8%，实现由降转增，拉动规模以上工业利润增长6.4个百分点，是拉动作用最大的行业板块。

电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%，增速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快，电力行业利润增长45.3%。

外资企业利润由降转增，私营企业利润降幅明显收窄。4月份，外商及港澳台商投资企业受汽车等行业带动，利润同比增长16.3%，由3月份的下降转为正增长，增速连续两个月回升。私营企业利润降幅较3月份收窄7.3个百分点。

少数行业下拉工业利润增速明显。4月份，受产品价格降幅较大等因素影响，化工、煤炭采选行业利润同比分别下降63.1%、35.7%，合计下拉规上工业利润增速14.3个百分点。

统计数据还显示，1至4月，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。

“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，国际环境严峻复杂，需求不足制约明显，工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济持续回升向好。”国家统计局工业司统计师孙晓说。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经