人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

4月份工业生产继续恢复 企业利润降幅继续收窄

记者谢希瑶 魏玉坤
2023年05月28日08:30 | 来源：新华社
小字号

记者27日从国家统计局获悉，4月份，工业生产继续恢复，企业营收增长加快，规模以上工业企业利润同比下降18.2%，降幅较3月份收窄1.0个百分点，连续两个月收窄。

统计数据显示，4月份，在41个工业大类行业中，有23个行业利润增速较3月份加快或降幅收窄、由降转增，占56.1%。

工业企业当月营收增长加快。4月份，规模以上工业企业营业收入同比增长3.7%，增速较3月份加快3.1个百分点。在当月营收改善带动下，工业企业累计营收由降转增。1至4月，规上工业企业营业收入同比增长0.5%，一季度为下降0.5%。

装备制造业利润明显恢复。4月份，受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用，装备制造业利润同比大幅增长29.8%，实现由降转增，拉动规模以上工业利润增长6.4个百分点，是拉动作用最大的行业板块。

电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%，增速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快，电力行业利润增长45.3%。

外资企业利润由降转增，私营企业利润降幅明显收窄。4月份，外商及港澳台商投资企业受汽车等行业带动，利润同比增长16.3%，由3月份的下降转为正增长，增速连续两个月回升。私营企业利润降幅较3月份收窄7.3个百分点。

少数行业下拉工业利润增速明显。4月份，受产品价格降幅较大等因素影响，化工、煤炭采选行业利润同比分别下降63.1%、35.7%，合计下拉规上工业利润增速14.3个百分点。

统计数据还显示，1至4月，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。

“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，国际环境严峻复杂，需求不足制约明显，工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济持续回升向好。”国家统计局工业司统计师孙晓说。

(责编：申佳平、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：护航数字经济 共话数据安全治理
　　人民网北京5月28日电 （记者赵越）近日，2023中关村论坛“数据安全治理与发展论坛”在中关村展示中心举办。2022年我国网民规模达到10.67亿，互联网普及率达到75.6%。…
一图读懂《国家水网建设规划纲要》
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部