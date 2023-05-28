记者 丛威娜 王善涛 魏然 李啸虎 张勇

今天（28日）上午，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场。今后，广大旅客可以选择乘坐国产大飞机出行了。

今天的首次商业载客飞行，130余名旅客可以率先体验C919带来的空中之旅。

乘坐飞机，登机牌是必不可少的了。对于参加首次商业载客飞行的旅客，东航也是做了特别的设计，准备了具有纪念意义的特殊登机牌，来先睹为快。

另外，飞机客舱选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。东航还专门为C919拍摄了以“国色染山河，目之所及皆美好”为主题的专属航空安全须知视频。该视频贴合C919机上设施和特点，以愉悦视听的形式巧妙融入一系列中华文化元素，相信会给旅客带来不少惊喜。

可能最让旅客期待的，就是飞机上的餐食供应了。据了解，由旅客投票选出的主题餐食将会在航班上亮相。其中，经济舱的这款餐食叫“五福临门”，主食是腊味煲仔饭，搭配三色水果拼盘、C919首航特色芒果布丁、东航自制巧克力酥饼以及大白兔牛奶。

看到这里，是不是有很多旅客都迫不及待想尽快乘坐C919出行了。别急，根据东航的计划，在28日首次商业载客飞行后，从5月29日开始，东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。

(责编：申佳平、李楠桦)

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