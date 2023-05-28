记者李凡

在2023中国国际大数据产业博览会上，“数据安全”成为与会人士提及的高频热词。数字经济业界代表一致认为，构建数字安全生态、保障数据安全成为当下数字经济发展需要解决的痛点、难点，应构筑数据安全框架为数据安全产业发展保驾护航，以不断释放市场红利和满足社会发展需求。

“随着数字经济的活力迸发和快速发展，提高各行业各领域数据安全和合规利用，夯实数字经济发展的基础意义重大。”中国互联网协会副理事长黄澄清在本届数博会“数据安全产业高质量发展”高端对话上表示。

国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，2022年中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占国内生产总值比重提升至41.5%。

业界人士认为，当前数字经济迎来蓬勃发展，“数据”已成为重要的生产要素，数据流通和使用也会带来安全风险，包括国家机密、企业秘密和个人隐私等数据需要重点保护，数据监管特别是跨境数据流动的管理成为各方关注的热点。

在奇安信科技集团股份有限公司董事长齐向东看来，数据安全面临的网络攻击往往是“复合的、激烈的”，再加上人工智能技术的应用，不仅让黑客的水平跃升，也让攻击手法不断升级翻新，提高了数据安全防护难度。“同时，数据作为重要资产，不仅存在于内网，也存在于外网、云上、各种数据库里，接触的人变多，‘内鬼’管控难度加大，加强数据安全建设迫在眉睫。”齐向东补充说。

“保护数字经济生态安全就是要构建数字经济安全体系，加强对网络、系统、平台、数据等基础要素的保护，同时，在此基础之上注重数字经济新生态安全保护，有效防范数字风险和危险，维护国家经济安全。”中科院网络空间地理学实验室主任郭启全认为。

此外，部分业界人士认为，当下中小微企业是遭受网络攻击的重灾区，中小微企业是数字经济业务链条不可或缺的一环，重视中小微企业数据产业安全，有助于推动全社会数据安全产业生态链的塑造和管理。

还有业界人士关注当前数据流通中产生的风险和影响。深圳市和讯华谷信息技术有限公司总经理陈光炎认为，目前市场上存在数据交易过程中定价相对混乱、许多数据呈现信息“孤岛”的情况，从而产生高质量数据供应不足、低质量数据广泛流通的现象，这对数据安全管理构成一定影响。

“应按照各种法律法规的要求建立数据安全管理体系，利用数据安全分级管理和建立第三方数据储存、密码管理等安全管理机制，以此作为数据安全的保障。”陈光炎说。

(责编：申佳平、李楠桦)

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