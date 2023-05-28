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捏造中国“打压外资论”是唱衰中国沉渣泛起

——起底美国抹黑中国话术系列评论之三

记者樊宇
2023年05月28日08:36 | 来源：新华社
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近来，一些美国媒体阴阳怪气地发表文章，称中国对外企“不友好”、一些公司和投资者开始寻求与中国“脱钩”云云。基于事实、依法实施的举措，在他们眼里却成了妖魔化中国营商环境的“黑料”。这样的话术并不新鲜，且一再被现实打脸。与中国坚定推进高水平开放、携手全球企业书写共赢故事不同，美国漠视市场经济规则，为自由贸易设障，给外来投资筑墙。哪个搞双标，哪个搞霸凌，哪个背离市场原则，答案不言自明。

今年以来，中国经济稳步回升，发展新动能表现强劲，外资企业追加新投资、落地新项目、开设新店铺，用行动给中国市场投下“信任票”。看事实，特斯拉储能超级工厂项目落户上海临港新片区，空中客车公司宣布在天津建设第二条生产线，生物制药企业阿斯利康拟投入约4.5亿美元在青岛建设生产供应基地；看数据，今年前4月，中国实际使用外资同比增长2.2%，其中高技术产业实际使用外资增长12.8%；看政策，在要“更大力度吸引和利用外资”指引下，“投资中国年”招商引资系列活动启动，各地纷纷加大招商引资力度。众多跨国公司高管紧锣密鼓展开“中国行”，除了实地考察，还有一个重要目的就是“做多”中国……从中国发展高层论坛到博鳌亚洲论坛，从广交会到消博会，中国释放扩大开放的鲜明信号、搭建互利共赢的合作平台，不断以自身新发展为世界提供新机遇、新动力。

中国投资环境究竟好不好？比起那些隔着太平洋戴着有色眼镜的美国媒体，扎根中国的外企更有发言权。多年来，大批跨国企业与中国市场携手共进，为中国经济带来养分，分享中国发展红利，与中国“共成长”是许多跨国企业的共同心声。对很多外企来说，今日中国不仅是生产基地、巨大市场，更是战略要地和创新源泉。扎根中国20年的宝马集团，和众多外资车企一样，其经营策略已从“在中国、为中国”向“在中国、为全球”转变。面对世界经济增长乏力、国际局势复杂多变等多重因素，大量外资企业不仅没有放慢布局中国的脚步，而且积极抓住新产业新风口乘势而上，从制造到研发，外资在华战略的持续升级与本土化深耕，逐渐形成了中外企业齐头并进的共赢局面。中国欧盟商会发布最新报告显示，近六成受访企业表示未来五年将“适度增加”或“显著增加”在华研发支出。

浙江绍兴：营造良好涉外营商环境。2022年11月22日，在新昌县万丰航空特色小镇，当地出入境管理大队工作人员为一名英籍华人专家（右二）送去永久居留证。新华社记者翁忻旸摄

在跨国企业眼里，中国有着庞大且活跃的市场，完备的产业链、供应链配套体系以及不断增强的研发创新能力，正展现出巨大的发展活力和投资潜力。与此同时，中国政府不断出台利好政策，为营造良好的外资营商环境、优化外商投资的自由化和便利化水平保驾护航：中国先后在全国范围内建立21个自由贸易试验区和海南自由贸易港，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放；外商投资准入负面清单逐步做“减法”，由最初的190项缩减到现在的27项，制造业条目已经归零，服务业开放持续扩大；《鼓励外商投资产业目录》持续做“加法”，增加了多条高技术制造业条目……美国《国家利益》双月刊网站近期刊文指出，中国无可匹敌的“结构性竞争优势”，源于其独特的经济和政治制度、庞大的体量以及具有竞争力的商业生态系统、世界级的人力资本和基础设施、创新网络等要素相互作用。

反观美国，惯以“市场经济捍卫者”自居，现实中却奉行“美国优先”，于己有利就大谈“公平自由”，于己不利就叫嚣“国家安全”，限制投资、出口管制以及发布行政令直接干预等手段美国用起来“得心应手”。

市场经济以规则为准绳，其活力源于对市场主体经营、投资决策的尊重，源于合理高效的资源配置和分工合作。看看美国的所作所为：将国内法凌驾于国际规则之上，滥用贸易保护工具挑起贸易摩擦，用“实体清单”对别国企业搞技术封锁和供应链隔离，通过签署行政令强制叫停跨国企业在美运营；泛化“国家安全”概念，无理打压他国企业，从对华为的全方位封堵到对TikTok疯狂围猎，步步紧逼搞有罪推定；收紧投资审查，对包括中国企业在内的外资企业投资设障，先后叫停多起外资并购交易；在半导体等高科技领域，美国以应对全球芯片危机为名，向全球多家芯片相关企业强索商业机密数据……近期，美国手段又有翻新，企图用“专利陷阱”来绊倒中国无人机企业。

2022年2月16日，在华晨宝马沈阳铁西工厂车身车间，机器臂在焊接车身。新华社记者杨青摄

事实已经证明，抹黑唱衰中国不会让美国“再次伟大”。以零和思维打压外国企业经营、损害他国正当利益、扰乱全球经贸秩序，只会适得其反地打击全球企业对美国投资环境乃至国家信用的信心，为“负和经济学”平添注解而已。

(责编：申佳平、李楠桦)
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