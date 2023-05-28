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国乒提前包揽世乒赛五冠 今晚上演男、女单打决赛

2023年05月28日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者李乃妍）北京时间5月27日晚，2023德班世乒赛继续第八个比赛日的争夺。中国组合樊振东/王楚钦3:0击败韩国组合张禹珍/林钟勋，成功夺冠，这也是继混双夺金后，国乒在德班世乒赛夺得的第二枚金牌。在随后进行的女双决赛中，陈梦/王艺迪同样3:0横扫韩国组合田志希/申裕斌，为国乒拿下本届世乒赛第三金。

女单方面，孙颖莎4:1击败日本选手早田希娜，陈梦4:1战胜队友陈幸同，两名中国选手成功会师决赛，这样国乒已提前包揽女单冠亚军。

男单方面，王楚钦4:1战胜马龙，率先晋级决赛 ，整场比赛王楚钦优势较为明显，这也是他职业生涯第一次打进世乒赛男单决赛。稍后进行的另一场半决赛，卫冕冠军樊振东以4:2战胜梁靖崑，再次闯进世乒赛男单决赛。本场比赛，双方都发挥出各自的最好水平，转折点在第三局，两人战至10:10平后，樊振东以12:10拿下关键一局，并逐渐掌握比赛主动权，最终他如愿晋级到男单决赛中，今晚他将和王楚钦争夺本次比赛的单打冠军。

北京时间今晚，男、女单打决赛将在两对中国选手之间进行，因此，国乒已经提前包揽德班世乒赛全部五项冠军。恭喜中国乒乓球队！

 

 

(责编：申佳平、吕骞)
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