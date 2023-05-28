记者周润健

天文科普专家介绍，5月29日天宇将迎来今年第二次水星西大距，届时如果天气晴好，大距前后的十余天内，我国公众有望借助双筒望远镜或小型天文望远镜在日出前的东偏北方向的低空寻觅到水星的身影。

关于水星的名字，在我国历史长河里有过一段变迁，《黄帝内经》中将水星称为“辰星”；西汉时期，司马迁在《史记·天官书》中首次以五行学说将其命名为“水星”；《汉书·律历志上》则明确指出“五星之合于五行，水合于辰星”。

这张拼版照片的左图是美国航天局发布的2006年2月22日拍摄的冥王星（左上）、卡戎星（左下）及冥王星两颗卫星的照片。右图是美国航天局发布的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星（从上至下）的合成照片。新华社发

中国天文学会会员、天津市天文学会理事赖迪辉介绍，水星是内行星，也是距离太阳最近的一颗行星，常常隐匿在太阳的光芒中，只有当它与太阳的角距离达到最大值（即大距，也就是28度附近）时，公众才有机会一睹水星的“庐山真面目”。

不过，不论是东大距（从地球上看，水星在太阳东侧，会在黄昏时的西边天空出现）还是西大距（从地球上看，水星在太阳西侧，会在黎明时的东方天空出现），看到水星的时间都不会超过2个小时，可以说水星真的是“犹抱琵琶半遮面”。

水星是太阳系八大行星中公转速度最快的行星，约88天就能绕太阳公转一周。“水星确实跑得飞快，距离上次东大距（4月12日）仅仅相隔47天，就迎来此次西大距了。西大距期间，水星会早于太阳升起，因此公众必须抢在太阳升起前的黎明时分进行观测。”赖迪辉说。

本次西大距，日出时水星的地平高度约为10度，距离地平线很近，加上亮度约0.4等，光亮微弱，观测条件一般。“29日凌晨5点半到6点，喜欢挑战的公众可寻一处东方没有遮挡的地方，借助双筒望远镜或小型天文望远镜尝试寻找水星。其实，6月上旬更适合观测，届时观测到水星完美身姿的可能性也更大一些。”赖迪辉提醒说。

(责编：申佳平、李楠桦)

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