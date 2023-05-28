5月27日上午，以“数字新世界·智能大未来”为主题的“人工智能与产业元宇宙”论坛在贵州贵阳成功举办。本届论坛作为2023数博会的重要专业论坛之一，由中国国际大数据产业博览会组委会主办，人民日报数字传播有限公司承办。来自国内外政府部门、行业协会、科研院所和行业领军企业的300余位嘉宾共同参与，通过主旨演讲、高端对话、成果发布等环节，共话人工智能与产业元宇宙发展趋势，推动构建数字合作格局，为全球可持续发展贡献力量。

图为2023数博会“人工智能与产业元宇宙”论坛现场

人民日报社副总编辑崔士鑫，贵州省委常委、省委宣传部部长卢雍政，中国产学研合作促进会会长王建华，中国保险行业协会党委委员、副会长王玉祥，全球可持续发展战略研究院（GSISD）创始人、执行主任凯瑟·纳瓦布，印度尼西亚驻华大使馆教育和文化参赞李健等嘉宾出席论坛。

人民日报社副总编辑崔士鑫在论坛致辞中表示，作为数字技术重要成果，人工智能在传播领域的作用日益凸显，成为推动媒体融合发展的重要力量。我们要积极创新机制，促进要素融合，让人工智能成为推动媒体融合向纵深发展的“智慧动能”，以智能技术为引领，创新媒体内容生产机制；以智能技术为驱动，丰富媒体传播生态体系；以智能技术为支撑，保障媒体内容生产安全，加强新型主流媒体建设，为推动我国数字经济健康发展贡献力量。

贵州省委常委、省委宣传部部长卢雍政在致辞中分享回顾贵州省因数而变，因数而兴的发展历程。他表示，贵州将更好搭建沟通交流的桥梁，持之以恒办好中国国际大数据产业博览会这一国际性盛会、世界级平台；将更好强化科技创新的动力，发挥好全国大数据领域第一个国家重点实验室、第一个国家技术标准创新基地等优势；将更好开展数实相融的实践，积极推进数字产业化、产业数字化，加快大数据产业集聚，实施“百企引领”“万企融合”，让多彩贵州加“数”前行、乘“云”而上。

全球可持续发展战略研究院（GSISD）创始人、执行主任凯瑟·纳瓦布（Qaiser Nawab）在致辞中强调，当我们探索人工智能和元宇宙的相关领域时，我们必须对其伦理层面保持关注。具备社会责任感的科技创新，需优先考虑数据隐私、网络安全和道德伦理等方面，这对于确保公平分配这些技术带来的利益至关重要。维护各方权益与信任，才能建立一个可持续的、包容的、以人为本的数字生态系统。

印度尼西亚驻华大使馆教育和文化参赞李健（Yudil Chatim）在致辞中表示，中国和印尼在人工智能及相关领域有着坚实的合作基础和广阔的合作前景。他认为，人工智能不仅是一项技术，也是一个通过创新合作为人类创造更美好未来的愿景。中国与印尼仍需通过加强政策协调和战略对接、扩大务实合作与促进互利互惠、加强人才交流和互学互鉴等举措共同推动人工智能及相关领域的合作与发展。

中国产学研合作促进会会长王建华表示，人工智能与产业元宇宙是一项系统工程，涉及众多细分领域。产学研合作也是一个跨部门、跨区域、跨行业、跨学科、跨国界的资源整合型系统工程。中国产学研合作促进会积极推进政、产、学、研、用的互动合作，为企业、为区域、为国家创新发展服务，在整合创新资源、搭建创新平台、促进创新链、产业链、人才链的协同，提升创新人才方面积累了宝贵经验。

论坛上，与会嘉宾围绕“共建数字丝绸之路”分享观点。人民日报数字传播有限公司董事长、总经理吴绮敏，南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS)技术顾问、韦尔萨里斯集团联合创始人沙赫里亚·纳菲斯·扎卡里亚(Sheheryar Nafees Zakaria），印尼雅加达根塔拉研究所战略研究部总监陈姝伶(Christine Susanna Tjhin)分别就“构建数字合作格局是人心所向”“‘一带一路’电子走廊”，大数据研究与巴基斯坦的机会”“印尼中国战略伙伴关系4.0：迈向包容和人道的数字秩序”等主题做精彩演讲，为推动高质量共建“一带一路”献言献策。

人工智能作为数字时代基础性技术和内生型能力，成为更多企业实现数字化转型的抓手。“共享智能大未来”主题发言环节，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会联席主任委员李安民，京东探索研究院算法科学家薛超，网易（杭州）网络有限公司副总裁汪源，上海山丘联康健康管理有限公司创始人、董事长颜艳春分别围绕“推进AI与产业元宇宙高质量融合发展”“新一代人工智能技术推动数实融合新业态”“AIGC助力企业数字生产力跃迁”“AMW浪潮下智业文明时代的三大结构性红利”等议题进行了分享。

图为2023数博会“人工智能与产业元宇宙”论坛现场，人民日报数字传播发布新一代数字化智慧媒体播控平台

数字产品发布环节，人民日报数字传播有限公司推出了其新一代自主可控的数字化智慧媒体播控平台，该平台应用互联网、物联网及多项前端互动技术，通过实时远程控制、硬件状态监测、在线内容监审、传播效果反馈等多项功能，展开后台大数据多维分析处理，可图形化立体呈现数字孪生的户外楼宇传播态势。

此外，论坛还举行了“人工智能与生命科学——机遇和挑战”“元宇宙聚合新动能——数实融合助力产业发展”主题对话，嘉宾们围绕人工智能与元宇宙行业现状和未来发展趋势展开深入探讨和交流。结合当前人工智能与元宇宙领域发展趋势、应用场景、技术特点等，中国产学研合作促进会和区块链金融协会于论坛上举行了元宇宙产业示范成果发布与揭牌仪式。（人民日报数字传播 杨泽英）

(责编：申佳平、吕骞)

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