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证监会：多管齐下进一步推动上市公司高质量发展

记者姚均芳
2023年05月28日08:56 | 来源：新华社
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“上市公司质量很大程度上决定着我国资本市场的发展质量，体现着中国经济的成色。”中国证监会副主席王建军5月27日表示，必须克服困难，多管齐下进一步推动上市公司高质量发展。

王建军是在27日召开的中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会上致辞时作出上述表述的。他指出，目前A股上市公司超过5000家，汇聚了“大而优”的行业龙头和“小而美”的细分市场翘楚，在科技创新、吸纳就业、稳定经济等方面发挥着“压舱石”作用。

证监会数据显示，2022年上市公司实现增加值18.23万亿元，合计贡献税收4.79万亿元。

“去年底，新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案已经启动实施，工作重点从‘治乱’转向更深层次的‘提质’，挑战更大、任务更重。”王建军表示，资本市场要发挥好“晴雨表”功能，体现现代化产业水平和经济高质量发展要求，就必须共同努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀上市公司。

关于如何推动上市公司高质量发展，王建军表示，要固本强基，构建好用管用的法规制度体系；要聚焦问题，规范公司治理和信息披露；要树牢导向，培育优胜劣汰的市场生态；要惩防结合，从严打击财务造假。

他指出，要科学设计监管法规体系，推动出台上市公司监管条例，不断提升上市公司监管法规的体系化、规范化、科学化水平。要大力抓好公司治理监管，推动上市公司治理再上新台阶。完善全面注册制下的信息披露制度，打造更加公开、透明、可信的上市公司。

他表示，要引导市场资源更多向科技创新企业倾斜，优化并购重组、股权激励等制度安排，支持优质上市公司发展壮大。健全防范打击财务造假的长效机制，强化财务造假案件的行刑衔接，加大对“关键少数”和中介机构的立体化追责力度。

(责编：申佳平、李楠桦)
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