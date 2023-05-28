人民网记者 闫妍

近年来，我国脱发群体明显呈现年轻化趋势。脱发已成为人们高度关注的热门话题。5月28日是全国爱发日，人民网记者采访了中南大学湘雅三医院皮肤科主治医师王丹，与你聊聊脱发这件“头顶大事”。

王丹介绍，每人有10万至15万根头发。头发生长经历3个时期，即生长期、退行期和休止期。在休止期后头发脱落，随之被新的头发取代，同时进入下一个循环周期。正常来说，绝大多数头发均处于生长期，而其中每天有50至100根头发处于休止期而脱落，这属于生理现象，不必过度担心，也不需要治疗。

“但如果持续每天脱发数量超过100根，或者出现片状脱发、毛发变细变软、发量逐渐变少等情况，就一定要警惕了，需要及时就诊皮肤科，查明原因。”王丹提示。

王丹表示，造成脱发的原因有很多，如营养不良、严重疾病、分娩、重大心理事件、家族史等。对于有明确可逆性病因的患者，消除病因后脱发症状可逐渐改善。

长期扎马尾会导致脱发吗？王丹说，一般正常扎马尾并不会导致脱发，但如果扎得过紧确实可能导致脱发。长时间过紧扎马尾，会造成头皮牵扯过度，使毛囊反复受压引起牵引性脱发。所以不要长时间过紧扎马尾，建议勤换发型，美观又护发。

“预防脱发的重要环节是头皮清洁。头皮是毛囊生长的土壤，头皮健康才能长出健康的头发。”王丹表示，有人认为头发“洗得越勤，脱得越多”，这是一种错误认知。脱发与毛囊微环境变化有关，与洗发没有直接关系，脱发量不会因洗发次数增加而增加。相反，如果不经常洗发，过多的油脂会导致头皮马拉色菌等微生物繁殖，进而加重脱发。

王丹建议，油性发质可以1至2天洗一次，中性或干性发质2至5天洗一次为宜。避免使用脱脂性强或碱性洗发剂，这类洗发剂易使头发干燥，还会损伤头皮。可以根据自身发质选用对头皮和头发无刺激性的天然洗发剂，同时可定期更换不同洗发剂进行使用。洗发的水温不要太热，以40摄氏度左右为宜。洗发时用指腹轻揉头皮即可，切勿用指甲搔抓，搔抓会损伤头皮，增加感染的机会。洗发后，适当使用吹风机吹干头发有利于保护头发。吹头发时温度不宜过高，避免长时间定点加热。可先吹干头皮和发根，后顺着梳理方向带干发梢。

王丹提醒，治疗脱发是一场持久战，要到正规医院遵医嘱，对症规范治疗。平时，要舒缓压力放松精神，保证睡眠质量避免熬夜，保持良好的生活习惯。（视频制作：实习生杨依莎）

(责编：申佳平、吕骞)

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