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92万余个违规“自媒体”账号被处置

2023年05月28日09:03 | 来源：新华社
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记者27日从中央网信办获悉，按照“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动要求，3月10日以来，各级网信部门严肃查处各类违规“自媒体”账号；微博、腾讯、抖音、快手等重点平台积极履行信息内容管理主体责任，依法依约处置“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒、违规营利等突出问题。截至5月22日，重点平台累计清理违规信息141.09万余条，处置违规账号92.76万余个，其中永久关闭账号6.66万余个。

据悉，专项行动从严打击发布传播谣言信息、有害信息和虚假信息的“自媒体”，严肃查处假冒仿冒官方机构、新闻媒体和特定人员的“自媒体”，全面整治蹭炒热点、博取流量和违规变现的“自媒体”，取得阶段性成效。

其中，严厉打击部分“自媒体”在“胡某宇事件”“中电科加班事件”“医生倒提婴儿疑似虐待”等热点事件中，借机造谣传谣、恶意炒作等违规行为。对谣言首发、多发的“自媒体”，依法依约予以关闭；对明知为谣言或虚假信息仍肆意传播，以及参与恶意炒作的“自媒体”，采取禁言、清理粉丝、暂停或取消营利权限等处置措施。

各级网信部门履行属地管理责任，积极统筹协调公安、市场监管等部门，重拳整治违法违规“自媒体”，依法约谈“自媒体”运营主体2089人次，移交公安机关进一步核查处置线索2268条，积极对外公开典型案例，持续净化网络生态。

下一步，中央网信办将继续把整治“自媒体”乱象作为工作重点，加强日常监管，保持严管态势，从严查处“自媒体”违法违规行为，依法处置问题突出、整改不力的网站平台。

(责编：申佳平、李楠桦)
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