记者水金辰

36台联合收割机齐下田，随着齿轮转动，2万多亩麦田正式开镰收割，一株株新麦完成脱粒，经输粮管进入运输车。这样的大型收割，对于安徽寿县小甸镇杨圩村小麦托管经营者张宇来说还是第一次指挥。

地处淮河沿岸的安徽省淮南市寿县是粮食生产大县，全县小麦播种面积超过180万亩。得益于2019年以来实行的农业生产大托管改革，即引导分散农户将土地“委托”给村集体经济合作社，再由其将土地“委托”给种粮大户、家庭农场等农业生产服务主体生产经营，该县小麦播种面积相较于改革前增长约20%。

张宇曾是寿县小甸镇杨圩村党总支书记，2019年以来一直带着村集体经济合作社社员种植小麦，面积从200余亩扩大到8000多亩，效益连年翻番。

为了进一步拓展改革效益，张宇去年9月受聘为寿县国投公司农业大托管项目负责人。“更大的平台，让我更有发挥的空间。”张宇说，作为项目负责人，他一头连着农田，一头对接市场。

据他介绍，今年，由其公司自营的2万余亩麦田实行网格化管理，种子、农药、化肥等农资统一供应，麦子成熟时公司统一安排机械收割并对外挂网销售。在张宇看来，组织化的经营方式让粮食生产实现标准化，品质更有保证，同时借助国有平台优势，本地优质粮也更有议价权。

寿县农业农村局副局长张李表示，目前寿县共有205个村、4.68万户、713个经营主体实施了大托管，托管面积约100万亩，村年均增收超过10万元、户年均增收达2800元。

改革出效益，科学种粮稳增收。安徽是我国夏粮主产省，记者从安徽省农业农村厅了解到，今年安徽省小麦播种面积近4300万亩，计划投入联合收割机20万台，力争10天左右基本完成抢收任务，根据农情调度，今年小麦长势整体较好，丰收在望。

临近午夜，长江沿线地区的一些麦田里，依然机器轰鸣。

赶着天气短暂放晴，安庆市望江县华阳镇忠东家庭农场主汪忠东忙着叫来预约好的6台收割机下田作业。“从上午9点到晚上11点，除了在田头吃盒饭的时间，都在收割，真是一刻不敢耽误。”汪忠东说，近期长江沿线地区多雨水，临近收割期，他每天关注天气预报，一旦适合收割，立马抢收。

汪忠东今年种植了约860亩小麦。望着满仓的新麦，他十分欣喜。“功夫不负有心人，今年小麦丰收真不容易。”汪忠东说。

今年3月，上级部门下发通知提示：“今年小麦赤霉病大流行风险高，一定要注意防范。”对于赤霉病防治，汪忠东不敢耽误，早早买了药剂，在县镇两级农技人员的指导下，分别在3月底和4月初完成了两次防治。

“防治赤霉病是今年种植户们压倒一切的工作。”他说，地方农业部门对病虫害防治非常重视，不仅在防治流程上给予科学指导，还在对路药剂上给予推荐，保证了防控质量。

安徽省农业农村厅植保总站相关负责人表示，今年该省加强要素投入，在资金、药剂、器械上做足三重保障。从实地调查看，防治赤霉病兼治了白粉病、锈病和穗期蚜虫，田间总体病虫害发生偏轻，有力保障了小麦品质。

(责编：申佳平、李楠桦)

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