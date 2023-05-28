记者郁琼源、侯雪静

国家乡村振兴局局长刘焕鑫27日表示，要围绕建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平和为民办事服务等重点任务狠抓落实，进一步推动驻村帮扶工作取得新进展新成效。

刘焕鑫是在当日于河南省兰考县召开的全国驻村帮扶工作推进会上作出上述表述的。

会议强调，2021年以来，各地区各部门扎实推动新阶段驻村帮扶工作，工作机制更加完善，教育培训更加深入，职责任务更加清晰，管理保障更加规范。全国20.96万名驻村第一书记、56.3万名驻村工作队员扎根一线、履职尽责，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥了重要作用。

会议要求，各地区各部门要督促指导驻村干部在守牢不发生规模性返贫底线上发挥更大作用，要督促指导驻村干部在促进脱贫人口持续增收上发挥更大作用，要督促指导驻村干部在推动农村基本具备现代生活条件上更好发挥作用，要督促指导驻村干部在夯实党在农村执政根基上更好发挥作用。

会议强调，驻村帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的一项重要制度安排。各地区各部门要严格把好人选的标准关、程序关、力量统筹关，扎实做好人员轮换工作。要强化教育培训，优化培训内容，创新培训方式，不断提升驻村干部履职能力。要强化日常管理、跟踪管理和精准考核，推动驻村干部认真履职尽责。要强化激励保障，做到保障支持要实、关心关爱要实、推动减负要实，有效激发广大驻村干部干事创业热情。要压紧压实责任，强化组织领导、督促指导和宣传引导，确保驻村干部选派工作有力有序。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经