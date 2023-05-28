记者安娜

中国海洋石油集团有限公司26日宣布，渤海湾首个千亿方大气田——渤中19-6凝析气田中心平台在青岛建造完成，该气田投产后可为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品，对保障国家能源安全、助力实现我国“双碳”目标具有重要意义。

据介绍，按照规划，渤中19-6凝析气田一期项目新建1座中心处理平台、3座无人井口平台以及1座终端处理厂，同时铺设8条海底管道和3条海底海缆，共设计76口井。中心平台是一座集生产、生活为一体的8腿多功能综合海洋油气平台，高32米，长65米，宽56米，投影面积近9个标准篮球场大小，包括生产分离器、闪蒸汽压缩机等生产设备以及一座可以容纳120人同时工作生活的生活楼，总重量12000余吨。

据海油工程渤中19-6项目副经理薛东升介绍，渤中19-6中心平台搭载两套由我国自主设计、总装集成的天然气深度脱水装置，经过该装置处理后的天然气，即使在52兆帕高压、零下38度的环境下，也不会有水析出，技术能力达到国际领先水平，可大幅提升油田稳定供气能力。中心平台管线多为高压、大壁厚管线，施工难度大、焊接要求高，管线总长度达29000米，焊口总数达36000道，焊口最终检验合格率100%。

中国海油天津分公司工程建设中心项目负责人陈涛说，渤中19-6中心平台设计油气年处理能力超500万吨，在陆地完成拖拉装船、固定、检验后，将于7月运往海上开展安装、连接、调试工作，预计今年年底投入试生产。

根据中国海油提供的信息，渤中19-6凝析气田位于渤海中部海域，是大型、整装、高产、特高含凝析油的千亿立方米凝析气田，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米，探明凝析油地质储量超2亿立方米。

(责编：申佳平、李楠桦)

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