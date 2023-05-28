人民网北京5月28日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，近日，财政部社会保障司、国家中医药局中西医结合与少数民族医药司联合公示，根据竞争性评审结果，拟将北京朝阳区、天津南开区等15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。

2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目公示名单。（图片来源：财政部网站）

根据财政部办公厅、国家中医药局综合司此前发布的《关于组织申报中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目的通知》（以下简称《通知》），试点项目主要聚焦以下方面：

一是加快促进中医药技术传承创新。支持鼓励中医药专家带徒授业，传承名老中医学术经验，形成多层次师承教育体系。收集筛选推广民间中医药验方、秘方和技法，建立合作开发和利益分享机制，促进民间中医药技术方法传承发展。支持鼓励中医药科研创新，开展中医药防治疾病循证研究和多学科交叉中医药疗效机制研究，推动中医药理论、临床和应用多方面突破。

二是加快促进中医药人才发展。加强中医药高层次人才培养，培育形成领军人才、优秀人才、骨干人才梯次衔接的高水平中医药人才队伍。以全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院配备中医医师为目标，有针对性地加强基层中医药人才供给，探索实施下得去、留得住、用得上的基层中医药人才政策。

三是加快促进中医药服务模式创新发展。推动中医医院高质量发展，建立健全体现中医药特点的现代医院管理制度，开展中医诊疗模式创新。推进智慧中医医院建设，提升中医医院信息化建设水平，全面实现检查检验结果互认。做优做强中医优势专科，及时总结形成诊疗方案，巩固扩大特色优势。建设智慧共享中药房，积极探索优化中药饮片采购配送模式，方便群众使用中药。

四是加快促进中医药管理体系创新。建立持续稳定的中医药发展多元化投入机制，完善中医药价格和医保支持政策。加强公立中医医院全面预算管理，实行全口径、全过程、全方位预算绩效管理，促进资源有效分配和使用。健全现代中医医院财务管理制度，加强成本核算和控制，规范医院经济活动。

《通知》要求，各省（自治区、直辖市）要高度重视，认真组织项目申报，做好项目实施方案的编制、统筹协调和项目组织实施。省级财政部门、中医药主管部门要组织对项目的必要性、实施条件、主要内容、资金估算等进行认真审查，严格把关，根据职责分工，对审查结果及申报材料的真实性、合规性、准确性负责，确保项目符合党中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的要求。

(责编：申佳平、吕骞)

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